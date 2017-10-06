Ещё один печальный антирекорд России

Россия занимает первое место в Европе по смертности мужчин в возрасте до 65 лет

Таковы данные Всемирного банка, основанные на результатах исследований ООН. Об этом невеселом антирекорде сообщило информационное агентство РИА Новости. Исследование численности населения европейских стран было проведено ООН ещё в 2015 году, по его результатам аналитики ООН пришли к выводу, что в России в возрасте до 65 лет умирают 43% мужчин. Что вывело нашу страну по этому показателю на первое место в Европе.

Стоит напомнить, что совсем недавно, 28 сентября, в эфире радиостанции «Вести-ФМ» министр здравоохранения В. Скворцова сообщила, что средняя продолжительность жизни мужчин в России достигла 67,5 лет и это очень хороший показатель.

Ранее об увеличившейся продолжительности жизни российских граждан говорили и более высокопоставленные чиновники, и вроде как нет оснований не верить их словам. Ведь, в отличие от простых смертных, им доступны любые статистические данные, и раз они говорят, что россияне стали жить дольше, то поверим им на слово. Как и в среднюю зарплату по России, сомневаться в которой могут только вечно недовольные жизнью нытики.

Но как тогда быть с данными ООН и Всемирного банка? Ведь, если верить этим данным, то в разваливающейся четвертый год Украине продолжительность жизни мужчин дольше, чем в России. До 65 лет умирают 40% украинцев и точно такой же показатель в отнюдь не разваливающейся Белоруссии.

Если верить телевизору, то в Молдавии не всё гладко и спокойно. Нищета, безработица, отсутствие социальных гарантий, однако в возрасте до 65 лет умирает 37% молдаван. Также по телевизору частенько говорят о незавидной доле прибалтийских стран, например, о Литве. Дескать, экономика разрушена, трудоспособные литовцы давно сбежали в Западную Европу – мыть туалеты в Гамбурге и чистить трубы в Лондоне, но в Литве умирают в возрасте до 65 лет 36% мужчин. Против 43%, напомним, в России.

В таких странах, как Швеция, Норвегия, Голландия и Италия мужская смертность до 65 лет на фоне России кажется нереально низкой – всего 11%. А в Швейцарии и Исландии и вовсе 10%. Более чем в четыре раза ниже, чем в России. Вообще во всей Западной Европе, даже несмотря на нашествие страшных мигрантов, о чем также красочно повествует телевизор, показатели смертности относительно невысокие, особенно в сравнении со странами СНГ и некоторыми странами Восточной Европы.

Так кому же верить?

Говорящим головам в телевизоре, которые утверждают, что жить становится лучше и веселее с каждым днем, или исследованиям ООН? Ответ очевиден – верить надо фактам. А факты таковы, что такая повышенная – по-другому и не скажешь – смертность, является прямым следствием девяностых годов. Которые, хотим мы этого или нет, продолжают гирями висеть практически на всех без исключения постсоветских республиках и некоторых странах «народной демократии». Ведь в список стран с высокой мужской смертностью попали не только Россия, Украина и Белоруссия, но и Армения, Азербайджан, Грузия, Эстония, а также Болгария и Румыния. Везде смертность, по западноевропейским меркам, весьма высокая, причем в разы.

А чему, собственно, удивляться? Ведь именно в девяностые до удручающе низких показателей скатился уровень жизни, сильно пострадала социальная защита граждан, деградировала медицина, ухудшилось качество продуктов, а про спорт многие вообще навсегда позабыли. Не до него было.

Вместе с тем значительная часть мужиков, будь то русских или украинских, предпочли топить печаль в стакане. Да ладно бы ещё с водкой, но нередко с алкогольным суррогатом, подчас смертельно опасном. Что, понятное дело, на продолжительность жизни положительно не влияло.

Самое невеселое во всей этой истории то, что положение дел кардинально не изменилось по сравнению с девяностыми. Телевизор, конечно, говорит об обратном и постоянно транслирует по большинству каналов веселую передачку «В гостях у сказки» в разнообразных вариациях, но реальность совсем другая. Отличающаяся от телевизионной картинки точно так же, как отличается средняя зарплата по России от того, что получают люди на руки.

Наша медицина по-прежнему оставляет желать лучшего, как и уровень жизни населения. Такое понятие, как «социальные гарантии», нередко вызывает недоумение, так как за последние годы большая часть населения привыкла к тому, что государство только забирает – налоги, штрафы, счета за услуги и т.д., но ничего не дает взамен. А если и дает, то не по-отечески щедро, а в виде скудных оскорбительных подачек. Типичный пример – индексация пенсий.

Кроме того, в России, как и в девяностые годы, вовсю продается не только поддельный, но и суррогатный алкоголь, да и поводов топить печаль в стакане меньше не стало. Если не больше, потому что некоторые иллюзии девяностых окончательно развеялись. Причем развеялась самая главная – о светлом будущем.

Вместо обещанного трепачами-ворами-реформаторами девяностых «европейского уровня жизни» отныне гарантирован бесконечный рост цен, новые налоги, а прокисшей вишенкой на торте либеральных «реформ» для многих миллионов россиян должно стать повышение пенсионного возраста до тех самых 65 лет. До которых не доживет 43% мужчин, но и дожившим счастливчикам вряд ли удастся погулять на всю катушку. Потому что на пенсию, если её опять не «оптимизируют» до издевательского уровня, не особо-то и разгуляешься, да и гулять придется всего 2,5 года. Это если верить статистическим данным министра здравоохранения.

На ум, конечно же, сразу приходит извечный русский вопрос – кто виноват в таком положении дел? Ответ долго искать не потребуется – все мы виноваты. Когда аплодировали «перестройке» и «ускорению» Горбачева, когда восторгались красующемся на танке перед Белым домом Ельциным, за которого ещё голосовали неоднократно. Когда верили, что великий «экономист» Гайдар со своими подельниками всех сделают счастливыми и богатыми.

Мы, как слабоумные, подожгли собственный дом, разбили кувалдами стены и мебель, пригласили проходимцев пожить в лучших комнатах, свято веря в то, что вот уж теперь заживём так заживём. Как европейцы. Но самая дорогая вещь на свете - это глупость. Теперь мало того, что в собственном доме находимся на правах обременительных для хозяев приживал, так ещё и платить за каждый чих вынуждены. Причем платежи придется исправно вносить до самого последнего чиха в жизни. Вопрос только в том, что кто-то чихать перестанет значительно раньше других. Например, те самые 43%.

Следующее исследование продолжительности жизни в разных странах ООН проведет в 2019 году. Хотя его результат во многом предсказуем. Но хотя бы «радует» то, что дальше падать России уже некуда – мы и так лидеры всея Европы.

