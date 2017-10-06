Визит короля Саудовской Аравии в Россию – «пятерка» внешней политике Москвы

В Россию впервые в истории прибыл действующий монарх Саудовской Аравии

Визит главы аравийской монархии в РФ камня на камне не оставил от стенаний диванных либеральных экспертов типа: «вместе с «Калибрами» в Сирии на воздух пускают российские пенсии» и «отсталая изолированная Россиюшка» никому не интересна...

Действующий глава Саудовской Аравии Салман Бен Абдель-Азиз Аль Сауд уже посещал Россию в 2006 году, но тогда он еще не был королем. Такого же, чтобы в Москву прибыл именно сам монарх, в истории двусторонних отношений между нашими странами еще не бывало.

Владимир Путин с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Фото с сайта kremlin.ru

В свое время СССР первым из неарабских государств признал Саудовскую Аравию, но отношения между двумя державами быстро охладились из-за ряда дипломатических и политических противоречий, а также «благодаря» усилиям западных дипломатов и бизнесменов. Потом Советский Союз сделал ставку на развитие отношений со светскими режимами Ближнего Востока, к которым в Эр-Рияде относились не слишком тепло, а Запад подтолкнул монархии Персидского залива к поддержке исламских радикалов в Афганистане.

В 1990-е острые противоречия возникли между уже Российской Федерацией и Саудовской Аравией из-за ситуации на Северном Кавказе. В ходе событий так называемой «Арабской весны», из-за которых явственно торчали уши США, Эр-Рияд поддержал попытки переворотов в странах, с которыми у Москвы были традиционно теплые отношения.

Активно, в частности, Саудовская Аравия помогала радикальным группировкам в Сирии, которая является своего рода «ключом» к транзиту с Ближнего Востока в европейском направлении. Но в сирийскую ситуацию вмешалась Россия, и в гражданской войне на ее территории произошел коренной перелом. Ориентировавшиеся на монархии Персидского залива силы были либо разгромлены, либо принуждены к миру с Дамаском.

На этом фоне, казалось бы, отношения с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ должны были окончательно «заморозиться», и «диванные эксперты» желчно иронизировали по поводу того, что Москва разменяла перспективу налаживания отношений с богачами Персидского залива ради сохранения дружбы с маленькой и небогатой Сирией. И вот вдруг – неожиданный поворот!

Хотя неожиданный ли?... Давайте разберемся.

После развала Советского Союза оказавшаяся в состоянии жесточайшего кризиса Москва практически свернула присутствие на Ближнем Востоке. Даже после начала восстановления сил участие РФ в иракском и ливийском кризисах нельзя было назвать активным. Однако Сирия все изменила. Почему именно Сирия?

Во-первых, Дамаск уже очень давно проводил взвешенную внешнюю политику, избегал всевозможных авантюр и был очень надежным партнером. Агрессия против него была своего рода «международным беспределом».

Во-вторых, Дамаск сохранил на своей территории российскую базу.

В-третьих, несмотря на относительно небольшие запасы нефти, Сирия является одним из ключевых государств региона, так как контролирует средиземноморское побережье, и без ее участия любое другое государство Ближнего Востока не сможет реализовать никакой масштабный инфраструктурный проект.

Ну и, наконец, в-четвертых, именно в Сирию рванули за боевым опытом тысячи боевиков-исламистов с Северного Кавказа и постсоветского пространства в целом. Их укрепление и последующее возвращение назад с оружием и новыми навыками не предвещало бы для нашей страны ничего хорошего.

Несмотря на скептические замечания западных экспертов и насмешливые комментарии по поводу «дыма из трубы российского авианосца», Россия малыми силами и очень недорого решила задачи, оказавшиеся по тем или иным причинам не под силу другим мировым игрокам.

Поддержка России обеспечила возможность Дамаску на 80 – 90% разгромить самые «отмороженные» силы и принудить к миру остальные.

Россия сформировала при этом на Ближнем Востоке группировку, наглядно продемонстрировавшую свою боеспособность. И, что особенно важно, на практике доказала, что со своими верными друзьями будет до конца. А силу и умение держать слово на Востоке ценят.

Помимо Дамаска тесное взаимодействие Москва установила с Тегераном, который является одним из трех мощнейших «местных игроков» в регионе (наряду с Анкарой и Эр-Риядом), а значит – и с ориентированным на Тегеран Багдадом. «Эксклюзивное» сотрудничество Ирана (основного геополитического противника Саудовской Аравии) с Россией ставило монархию в не самое удобное положение. В Эр-Рияде убедились, что Москва – куда более надежный партнер, чем Вашингтон, и стали опасаться радикального изменения баланса сил в регионе.

И, о чудо! Весьма прохладные до этого отношения начали стремительно размораживаться. Сначала Саудовская Аравия смогла договориться с Россией об ограничениях добычи нефти (наши страны контролируют сегодня 25% мирового рынка «черного золота»), радикально откорректировав динамику изменения цен на углеводороды. А теперь отношения между Москвой и Эр-Риядом, похоже, и вовсе выходят на новый уровень.

Вот как об этом пишут ведущие западные СМИ (по материалам «Инопрессы»).

The New York Times:

«Российский президент Владимир Путин тепло поприветствовал короля Саудовской Аравии Салмана под сверкающими люстрами Кремля в четверг, сигнализируя о примирении двух давних соперников, которые противостояли друг другу в некоторых из самых острых мировых конфликтов. Визит короля Салмана, первым из саудовских монархов посетившего Москву, должен закрепить разрастающиеся связи между двумя крупнейшими в мире нефтепроизводителями, которые скоординировали свои усилия, чтобы стабилизировать цену на сырую нефть, поднять свои экономики и закончить войну в Сирии. По словам аналитиков, этот визит привлекает внимание к усилиям короля Салмана, предпринимаемым с момента его восшествия на трон в 2015 году, покончить с исторически сложившейся зависимостью его страны от Соединенных Штатов и разнообразить ее международные партнерства. Визит также говорит о признании растущего российского влияния на Ближнем Востоке и молчаливого согласия королевства на продолжение правления президента Башара аль-Асада в Сирии, которому Саудовская Аравия противостояла, тогда как Россия вмешалась, чтобы его спасти. Мы не можем игнорировать, что Россия стала ключевым игроком на Ближнем Востоке, в частности, благодаря доктрине Обамы, из-за которой роль США в регионе пошла на убыль, - сказал Файсал Дж. Аббас, главный редактор саудовской газеты Arab News, прибывший в Москву с визитом. - Россия, с ее финансовой и военной мощью, вступила в это уравнение (...).Символизм прибытия саудовского короля в Москву всего через несколько месяцев после того, как президент Трамп слетал в Эр-Рияд, чтобы осыпать похвалами саудовских хозяев, говорит очень многое о меняющихся отношениях на Ближнем Востоке».

Le Temps:

«Вмешательство Кремля вновь подтвердило статус России как супердержавы, способной демонстрировать силу далеко за пределами своих границ, - считает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. - Москва, вероятно, была уязвлена тем, что оказалась понижена до уровня региональной державы американским президентом Бараком Обамой. На деле Россия производила впечатление на арабских лидеров непоколебимой поддержкой Асада на фоне региональной нестабильности и отказа США выполнять обязательства в отношении безопасности их союзников. Таким образом, визит саудовского короля соответствует настоящему моменту. Россия уже не только не находится в изоляции из-за аннексии Крыма или поддержки диктатора Башара Асада - в реальности она находится в центре международных целей и смыслов. Многие думали, что Москва, встав на сторону оси Дамаск-Тегеран, надолго оттолкнула от себя суннитские державы. Этот первый визит - исторический - саудовского лидера одновременно сигнализирует о дипломатической победе Москвы и подчеркивает эффективность ее действий».

Financial Times:

«Отношения, ранее отмеченные взаимным недоверием, сменились в прошлом году стратегическим сотрудничеством, базирующимся на экономике, торговле и геополитике. Двусторонние связи начали укрепляться, когда отношения Москвы с Западом ухудшились, а ее влияние на Ближнем Востоке стало нарастать после вмешательства в сирийский конфликт. Краеугольный камень этой дружбы - заключенная в декабре прошлого года сделка: Россия и нефтяной картель ОПЕК во главе с Саудовской Аравией договорились о сокращении добычи нефти, что помогло поднять цены выше 50 долларов за баррель, облегчив давление на бюджеты обеих стран, зависимые от нефти».

Sueddeutsche Zeitung:

«Кремль оспаривает право США на главенство: и другие страны, традиционно входящие в американскую зону влияния, смотрят в сторону Москвы - от Египта и Израиля до Турции».

The Guardian:

«Обе стороны решили покончить с враждебностью (...). Они подпишут торговые сделки, согласуют свои действия по ценам на нефть и обсудят потенциальное мирное урегулирование в Сирии, включая будущую роль Ирана, теперь, когда кажется очевидным, что Асад не будет смещен».

Newsweek:

«Россия использует экономику как средство укрепления политических взаимоотношений и способ пополнить свою пустеющую казну, получая дополнительный бонус - ослабление Соединенных Штатов. По некоторым сведениям, Эр-Рияд заключил с Россией предварительное соглашение о военном сотрудничестве (...) на 3,5 млрд долларов».

О глобальных итогах визита короля Саудовской Аравии, который продлится до 7 октября, мы узнаем чуть позже. Но то, что уже сделано – впечатляет.

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подчеркнул, что Россия для Саудовской Аравии –«дружественная страна». Он поддержал мирный процесс в Сирии и призвал искать политическое решение, которое его сохранит.

По информации ТАСС, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Public Investment Fund (PIF) из Саудовской Аравии договорились создать платформу объемом 1 миллиард долларов для инвестиций в технологическом секторе.

Общее количество подписанных между Москвой и Эр-Риядом документов уже исчисляется десятками. И это – не предел. Саудовская Аравия не скрывает своего интереса к комплексу С-400 «Триумф» и другим российским новейшим системам вооружения (доказавшим свою эффективность в Сирии). Кроме того, идут разговоры о совместной разработке нефтяных месторождений, инвестициях Эр-Рияда в инфраструктурные проекты на территории РФ, атомном и космическом сотрудничестве.

Тот факт, что король Саудовской Аравии прибыл в Москву со свитой из 1000 человек (только оплата их пребывания в Москве оценивается более чем в 3 миллиона долларов) свидетельствует о том, что развитие деловых связей между нашими странами будет прорабатываться весьма тщательно. И речь явно идет о масштабных проектах.

Происходящее лишний раз доказывает, что в международной политике нужно быть сильным и последовательным. Сегодня России воздается за то, что она не захотела быть жалкой периферией Западного мира, стоящей с подносом у господского стола, подобно некоторым нашим бывшим собратьям по соцлагерю.

И теперь у нашего личного стола начинают собираться уважаемые гости...