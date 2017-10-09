Закупки Росгвардии прозрачны, как горный хрусталь?

В 2018 году бойцы Росгвардии смогут кардинально обновить гардероб. Общественные обсуждения новой формы пройдут до 14 октября



Фото с сайта informpskov.ru

Из перечня форменной одежды некоторых категорий военнослужащих могут исключить шерстяные элементы формы. Речь идет о фуражке, пальто, кителе, брюках и юбках, жакетах и бушлатах. Лишиться офицеры могут и каракулевых головных уборов, а право на меховую оторочку воротника останется только у высших чинов.

По официальной версии, перемены связаны с несколькими определяющими факторами, в том числе с экономией бюджета и индивидуальными климатическими условиями регионов страны. «Появились новые материалы, финансирование заставляет внимательно относиться к тратам, нужно думать о климате в том или ином регионе», — рассказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Однако эксперты напоминают о прошлом неудачном эксперименте с изменением формы в рядах Минобороны. Тогда разработкой одежды занялся известный российский модельер Валентин Юдашкин. В итоге форма оказалась непригодной для службы: особенно военные сетовали на нефункциональность и холод.

Основными претендентами на крупный госзаказ по пошиву формы для Росгвардии считают АО «БТК Групп», ЗАО «Компания «Фарадей», ЗАО НПП «АНА», ЗАО «Завод «Труд» и ООО «Магеллан». Хотя многие делают ставки на последнюю организацию, которую, по замечаниям СМИ, вероятно, лоббирует руководитель Департамента госзакупок и госпрограмм Росгвардии Сергей Милейко.

Очевидцы, присутствовавшие на февральской выставке образцов обмундирования, утверждают, что генерал-майор Милейко особенно активно презентовал образцы «Магеллана» перед главнокомандующим Росгвардии Виктором Золотовым.

К сожалению, имя Сергея Милейко уже связывали с махинациями при проведении госзакупок. Самой известной из них стало приобретение средств индивидуальной бронезащиты. Летом Общероссийская общественная организация «Гражданский контроль государственных закупок» обратила внимание генпрокурора России Юрия Чайки на закупки продовольствия, проводимые под руководством Милейко.

Напомним, что ранее репутацию Росгвардии уже успела подмочить история с закупкой несъедобных пайков. Признаки мошенничества в особо крупном размере были обнаружены военной прокуратурой в июне текущего года. Однако уголовную ответственность понесут, скорее всего, лишь подрядчики - «Барышский мясокомбинат» и «Оборонпродкомплект».

Новым поводом для обсуждения руководства Росгвардии стал тендер на закупку погон. Но не простых, а хрустальных. Всего казенному формированию требуется 104 пары для последующего их преподнесения генералам. Потенциальные подрядчики уже получили соответствующее техзадание. На знаки отличия заложен бюджет почти в 600 тысяч рублей.



Фото с сайта ruscrystal.com

История с хрустальными погонами – это вовсе не сказка про Золушку на новый лад. Ведь в незабвенном западноевропейском произведении бедная девушка получила хрустальные туфельки за тяжелый труд. А вот за какие заслуги генералы получат дорогие знаки отличия, оплаченные из бюджетных денег, – большой вопрос.