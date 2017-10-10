]]> ]]>
Главная В России Новости

Из-за анонимных звонков в России за месяц эвакуировали миллион человек

10:30 10.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

За месяц в российских городах эвакуировали более миллиона человек после анонимных звонках о готовящихся взрывах. Об этом со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах пишет РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что всего с 11 сентября были «заминированы» 2460 объектов в 170 городах. Количество эвакуированных он оценил в 1,04 миллиона человек.

При этом звонки не прекращаются и только за последнюю неделю были эвакуированы 115 объектов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

После начала волны массовых эвакуаций ФСБ объявило, что звонящие используют IP-телефонию, чтобы скрыть свое местоположение.
В начале октября глава ведомства Александр Бортников отчитался, что в совершении преступления подозреваются четыре россиянина, которые находятся за рубежом. Источники «Коммерсанта» утверждают, что они могут быть связаны с «Исламским государством».

Темы: Борьба с терроризмом в мире, Борьба с терроризмом в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.10.2017, 12:51
Гость: АГД

Вычислить трудно? А где знаменитые хакеры, что завалили бабулю клинтон.
10.10.2017, 11:39
Гость: При этом звонки не прекращаются

а где наши спецслужбы?
10.10.2017, 11:36
Гость: да-да,конечно...

С исламским государством,никак не меньше.Чего только не выдумают высокооплачиваемые лоботрясы,лишь бы оправдать свое существование.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.