Москва потратит на программу реновации 400 миллиардов рублей за четыре года

Из бюджета Москвы на программу реновации, предусматривающую снос жилых домов, в 2017–2020 годах будет потрачено 400 миллиардов рублей. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Затраты на программу реновации, подчеркнул он, впервые будут прописаны в бюджете отдельной строкой.

Запланированные расходы на программу реновации Собянин назвал «колоссальными».

Ранее власти Москвы сообщали, что затраты на программу реновации, рассчитанной до 2032 года, составят три триллиона рублей.

Власти Москвы объявили о программе реновации, предусматривающей снос нескольких тысяч жилых домов в городе, в первую очередь пятиэтажных, в начале 2017 года.

Мэрия представила предварительный список домов, которые планируется снести. Среди жителей было организовано голосование, по итогам которого, как объявили власти города, принималось окончательное решение о включении в программу реновации. Жители также сами могли выступить с инициативой включения их дома в программу сноса.

В финальный список зданий, которые планируется снести вошли 5177 домов.