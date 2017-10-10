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Москва потратит на программу реновации 400 миллиардов рублей за четыре года

14:51 10.10.2017
Шоу-рум по программе реновации © KM.RU, Алексей Белкин
Шоу-рум по программе реновации © KM.RU, Алексей Белкин
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Из бюджета Москвы на программу реновации, предусматривающую снос жилых домов, в 2017–2020 годах будет потрачено 400 миллиардов рублей. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Затраты на программу реновации, подчеркнул он, впервые будут прописаны в бюджете отдельной строкой.

Запланированные расходы на программу реновации Собянин назвал «колоссальными».

Ранее власти Москвы сообщали, что затраты на программу реновации, рассчитанной до 2032 года, составят три триллиона рублей.

Власти Москвы объявили о программе реновации, предусматривающей снос нескольких тысяч жилых домов в городе, в первую очередь пятиэтажных, в начале 2017 года.

Мэрия представила предварительный список домов, которые планируется снести. Среди жителей было организовано голосование, по итогам которого, как объявили власти города, принималось окончательное решение о включении в программу реновации. Жители также сами могли выступить с инициативой включения их дома в программу сноса.

В финальный список зданий, которые планируется снести вошли 5177 домов.

Темы: Москва, Недвижимость, Рынок недвижимости в Москве, Строительство и ремонт
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Комментарии читателей
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10.10.2017, 20:22
Гость: Федя1

На днях был в Москва-сити. Сверху город смотрится пока убого.
Так что эта реновация очень хорошее дело, но затеяно рановато!
Наши архитекторы еще не дозрели до понимания как надо
проектировать города хотя бы на уровне 19-го века.
В голове у них 16-й или 17-й век.
До Петра I в России дома проектировались по Византийскому
градостроительному канону, поэтому у нас такие кривые улицы.
Петр I съездил в Европу и с удивлением обнаружил, что там
улицы уже начали делать прямыми, потребовал в Питере строить
по-европейски - улицы прямые и дом вплотную прилегает к следующему.
А Екатерина уже во всех городах требовала создавать планы с регулярной планировкой.
10.10.2017, 19:40
Гость: Александр

Это ещё из практики СССР. Хочешь украсть - начинай строительство.
10.10.2017, 18:42
Гость: спокойный

как всегда создадут огромные планы напишут огромное количество книг люди сделают себе карьеру на этом а потом потихоньку забудут денег нет а вы держитесь
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