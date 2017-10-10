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ВС России незначительно смягчил приговор убийцам Немцова

18:25 10.10.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам исключила из приговора Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова дополнительное наказание.

Речь идет о штрафе в размере 100 тысяч рублей, который был назначен каждому осужденному. В остальном приговор оставлен без изменения, передает «Интерфакс». Жалобы потерпевших и адвокатов коллегия оставила без удовлетворения.

В Генпрокуратуре остались довольны таким решением ВС РФ. «Верховный суд согласился с позицией Генпрокуратуры о виновности осужденных в инкриминируемых деяниях», - цитирует РИА «Новости» прокурора Марию Семененко.

Адвокаты осужденных заявили, что намерены подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. За это преступление осуждены Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Их приговорили к различным срокам лишения свободы от 11 до 20 лет. Наказанием им предстоит отбывать в колонии строгого режима.

Темы: Убийство Бориса Немцова, Россия, Расследование преступлений в России, Резонансные убийства и покушения в России, Верховный Суд РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.10.2017, 20:35
Гость: Федя1

Джон, не накачивай пустышку! Немцов был никто!
Англичане заказали его убийство на фоне кремля просто
для провокации, показать свою силу.
10.10.2017, 20:34
Гость: ник

было бы о чем сожалеть
10.10.2017, 19:59
Гость: С логической точки зрения

Убитый был личным врагом ВВП!
За что же убийц осуждать вообще,
Не нар, а в признательность от президента
Достойных при жизни уже монумента?
Все комментарии (7)
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