ВС России незначительно смягчил приговор убийцам Немцова

Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам исключила из приговора Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова дополнительное наказание.

Речь идет о штрафе в размере 100 тысяч рублей, который был назначен каждому осужденному. В остальном приговор оставлен без изменения, передает «Интерфакс». Жалобы потерпевших и адвокатов коллегия оставила без удовлетворения.

В Генпрокуратуре остались довольны таким решением ВС РФ. «Верховный суд согласился с позицией Генпрокуратуры о виновности осужденных в инкриминируемых деяниях», - цитирует РИА «Новости» прокурора Марию Семененко.

Адвокаты осужденных заявили, что намерены подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. За это преступление осуждены Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Их приговорили к различным срокам лишения свободы от 11 до 20 лет. Наказанием им предстоит отбывать в колонии строгого режима.