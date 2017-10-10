Ограничения для иностранных СМИ введут после начала президентской кампании

Россия введет ответные ограничения для иностранных СМИ не ранее конца 2017 года. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он пояснил, что к этому времени будут готовы выводы комиссии СФ по защите госсуверенитета. «Она работает последовательно и тщательно, взвешивая различные варианты действий и постепенно суживая круг имеющихся альтернатив», — добавил сенатор.

Связано ли введение ограничений с началом президентской компании, которая должна официально стартовать в декабре 2017 года, Косачев не уточнил.

9 октября Министерство юстиции России направило предупреждения в американские издания «Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее время», «Фактограф», «Крым.реалии», «Кавказ.реалии» и «Idel.реалии».

В документах было сказано, что Москва может принять ответные меры к иностранным корреспондентам в соответствии с законом о СМИ. В частности, эти СМИ могут быть признаны иностранными агентами.

Что послужило поводом для предупреждения, Минюст не указал, но ранее МИД заявлял, что готовит ответ на решение американских властей зарегистрировать канал Russia Today в качестве иностранного агента.