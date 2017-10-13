Райффайзенбанк закрыл все отделения в России из-за сигнала о бомбе

Райффайзенбанк приостановил работу всех своих отделений, а также колл-центра из-за анонимного звонка о бомбе.

В фейсбуке банка сообщается, что поступил сигнал о заложенном взрывном устройстве «без указания конкретной локации».

«Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр. Мы рассчитываем завершить проверку в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

В комментариях под сообщением представители банка уточнили, что речь идет о приостановке работы отделений не только в Москве, но и в других городах России.

На главной странице сайта банка также размещено сообщение о закрытии всех офисов из-за поступившего сигнала о бомбе.

Отделения Райффайзенбанка есть почти в 50 российских регионах. В Москве, по данным на сайте Райффайзенбанка, работают 88 отделений. График их работы в будние дни — с 10:00 до 20:00.

Массовую эвакуацию из-за анонимных звонков о заложенных бомбах проводят в разных регионах России с 10 сентября. По данным источника РИА Новости, по состоянию на 10 октября, из-за звонков о якобы заложенных бомбах по всей России были эвакуированы более одного миллиона человек. Ни одного взрывного устройства обнаружено не было.

«Телефонные террористы» как правило сообщают о якобы заложенных бомбах в административных зданиях, торговых центрах, школах и вокзалах, называя конкретные объекты. Однако известно о случаях, когда звонившие не уточняли, где именно заложена бомба. Так, в Екатеринбурге в конце сентября из-за сигнала о минировании проверяли все троллейбусы, а в начале октября в Щелковском районе Подмосковья, по свидетельствам очевидцев, были эвакуированы все школы.

5 октября ФСБ объявила, что организаторы волны сообщений о минированиях зданий по всей России установлены. По данным спецслужбы, речь идет о четырех россиянах, находящихся за рубежом. Имена подозреваемых и другие подробности ФСБ раскрывать не стала.