МИД РФ ответил на заявление о вмешательстве в дела США с помощью покемонов

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию CNN о вмешательстве России в дела США через игру Pokemon Go, пишет РИА Новости.

По словам Захаровой, исходя из логики телеканала, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, путем игры в покемонов. «Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские… и управляемые ими покемоны», - добавила она.

Ранее на сайте телеканала CNN появилась информация, что Россия пыталась посеять разлад среди американцев посредством соцсетей, видеохостинга YouTube, а также игры дополненной реальности Pokemon Go.

Журналисты обнаружили ресурс dontshoot.us, который вел на аккаунт в Tumblr, где летом стартовало соревнование по игре Pokemon Go. Пользователям предлагалось ловить виртуальных зверей вблизи инцидентов, где происходили столкновения афроамериканцев с полицией.

В качестве доказательства причастности России, телеканал рассказал, что аккаунт ресурса на Facebook был связан с Internet Research Agency, которую считают «прокремлевской» структурой.