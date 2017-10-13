]]> ]]>
Главная В России Новости

МИД РФ ответил на заявление о вмешательстве в дела США с помощью покемонов

12:20 13.10.2017
© KM.RU
© KM.RU

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию CNN о вмешательстве России в дела США через игру Pokemon Go, пишет РИА Новости.

По словам Захаровой, исходя из логики телеканала, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, путем игры в покемонов. «Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские… и управляемые ими покемоны», - добавила она.

Ранее на сайте телеканала CNN появилась информация, что Россия пыталась посеять разлад среди американцев посредством соцсетей, видеохостинга YouTube, а также игры дополненной реальности Pokemon Go.

Журналисты обнаружили ресурс dontshoot.us, который вел на аккаунт в Tumblr, где летом стартовало соревнование по игре Pokemon Go. Пользователям предлагалось ловить виртуальных зверей вблизи инцидентов, где происходили столкновения афроамериканцев с полицией.

В качестве доказательства причастности России, телеканал рассказал, что аккаунт ресурса на Facebook был связан с Internet Research Agency, которую считают «прокремлевской» структурой.

Темы: США, Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.10.2017, 17:02
Гость: В безсильном кремле

заявили о неприемлемомй неаыдаче виз в США.Ребята не играйте в бирюльки,утритесь и надейтесь втихомолку на доброго Трампа,он вам еще покажет,готовьтесь.Позорники,поносники.
13.10.2017, 16:37
Гость: Бтр

Есть у нас один димон-покемон, но тот не на что не способен, так что вряд ли.
13.10.2017, 16:19
Гость: Прохожий

И долго наш МИД будет выступать в роле идиота? А если амеры завтра скажут, что мы вмешиваемся при помощи специальных фекалий-тоже будете отвечать? Может и продемонстрируете с трибуны ООН, что наше дерьмо простое дерьмо?
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.