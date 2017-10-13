CNN рассказала об управляемых Москвой покемонах

CNN утверждает, что Россия пыталась посеять разлад среди американцев посредством соцсетей, видеохостинга YouTube, а также игры дополненной реальности Pokemon Go. Соответствующий материал опубликован на сайте телеканала.

Поясняется, что во время кампании чернокожего населения Black Lives Matter с лозунгом «Не стреляйте в нас» организаторы протестов использовали Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr для вывода людей на улицы.

На YouTube репортеры обнаружили канал Do Not Shoot, на котором обыватели фиксировали случаи полицейского произвола. Данный канал ведет на сайт donotshoot.us, зарегистрированный в штате Иллинойс на человека Клерк Йорк (Clerk York).

Журналисты не смогли найти этого человека, но выяснили, что сайт, в свою очередь, ссылается на учетную запись Tumblr, с которой в июле 2016 года был объявлен конкурс, стимулирующий играть в Pokémon Go. Участникам предлагалось искать покемонов вблизи мест, где ранее фиксировались случаи превышения полицией своих полномочий.

Данные аккаунты, утверждает CNN, связаны с неким российским Internet Research Agency («Агентство интернет-исследований»), которое якобы является «прокремлевской» организацией.