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Пять новых станций метро откроются в Москве в конце ноября

17:00 14.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Пять новых станций столичного метрополитена могут быть открыты в конце ноября — начале декабря текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

По его словам планируется запустить в эксплуатацию первый участок третьего пересадочного контура метро, который включает пять станций: «Петровский парк», «Шелепиха», «ЦСКА», «Хорошевская», «Деловой центр».

Отмечается, что уже в сентябре прошел технический запуск поездов на этом участку и в настоящее время идет обкатка поездов и оформление документации.

Всего в 2017 году планируется открыть 19 новых станций «Петровский парк», «Шелепиха», «ЦСКА», «Хорошевская», «Деловой центр» Третьего пересадочного контура; «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Ново-Переделкино», «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии; «Окружная», «Верхние Лихоборы», «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии; «Ховрино» Замоскворецкой линии, а также уже открытые в марте «Минская», «Ломоновский проспект» и «Раменки» Калининско-Солнцевской линии.

Темы: Москва, Метро в России, ГУП «Московский метрополитен»
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Комментарии читателей
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14.10.2017, 21:52
Гость: вариантов много

Еще можно Панамско-офшорной и Тосканско-винограднинской назвать новые станции Московского метрополитена им. В.И. Ленина.
Можно Сирийско-Асадовской, можно Олимпийско-Сочинской.
Можно станцию назвать совсем символично- "Денег нет". Вот так не взирая на падежи и склонения-спряжения!
14.10.2017, 21:49
Гость: справка

Гайдару в Москве стоит памятник (Библиотека иностранной литературы), Немцову -народный мемориал у Кремля, имя Ельцина увековечено в нескольких объектах и не только в Москве . Пока нет достойных памятников В.Новодворской, но это временно. По крайней мере ее книги издаются и раскупаются.
14.10.2017, 21:45
Гость: объективно говоря

Московский метрополитен далеко не самый старый, не самый большой и не самый удобный. Есть метрополитены, работающие круглосуточно и с кондиционерами уже десятки лет. Однако наш Метрополитен действительно один из самых красивых, если не самый (хотя местами и достаточно безвкусных) и по своему довольно таки удобный.
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