Пять новых станций метро откроются в Москве в конце ноября

Пять новых станций столичного метрополитена могут быть открыты в конце ноября — начале декабря текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

По его словам планируется запустить в эксплуатацию первый участок третьего пересадочного контура метро, который включает пять станций: «Петровский парк», «Шелепиха», «ЦСКА», «Хорошевская», «Деловой центр».

Отмечается, что уже в сентябре прошел технический запуск поездов на этом участку и в настоящее время идет обкатка поездов и оформление документации.

Всего в 2017 году планируется открыть 19 новых станций «Петровский парк», «Шелепиха», «ЦСКА», «Хорошевская», «Деловой центр» Третьего пересадочного контура; «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Ново-Переделкино», «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии; «Окружная», «Верхние Лихоборы», «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии; «Ховрино» Замоскворецкой линии, а также уже открытые в марте «Минская», «Ломоновский проспект» и «Раменки» Калининско-Солнцевской линии.