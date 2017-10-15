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Россия заинтересована в возвращении успешных ученых

21:15 15.10.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимы ученые, способные принести реальную пользу отечественной науке.

«Я, может быть, скажу такие жесткие вещи, но тем не менее, Россия заинтересована в возвращении тех, кто реально состоялся и реально здесь может эффективно работать, а не всех подряд», - цитирует главу государства «Интерфакс».

При этом он добавил, что с точки зрения гражданской составляющей власти заинтересованы во возвращении из-за рубежа всех россиян.

Российский лидер также призвал не делить мир «по национальным квартирам». По его словам, все страны должны строить совместное будущее. Соперничество между государствами не должно переходить во вражду и в войну, сообщает РИА «Новости».

«Мы тратим ресурсы на соперничество, чтобы убеждать в этом соперничестве, а это далеко не всегда ведет к достижению положительного результата для всех: и для проигравших, и для победителей», - отметил Путин.

ВФМС проходит в Сочи с 14 по 22 октября. Ранее сообщалось, что в нем принимают участие свыше 50 тысяч человек.

Темы: Россия, Сочи, Наука, Владимир Путин
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