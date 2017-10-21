«Что ждет экономику России в ближайшем будущем»

Николай Арефьев: Практически все статьи расходов социальной направленности становятся меньше 2016 года при сохранении инфляции

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев - об экономической ситуации в стране.

Из сравнительно небольшой статьи (2006 год – 8% расходов бюджета) затраты на нацэкономику резко выросли - в 2014 году до рекордных 20,7%. В 2017 году ассигнования на экономику составят 2,569 трлн рублей, в 2018 году идет снижение на 161 млрд руб., в последующие годы продолжается снижение ассигнований почти на 200 млрд в 2019 году и на 30 млрд в 2020 году по сравнению с 2017 годом.

В объеме ВВП ассигнования в 2017 году составляли 2,8%, в 2020 году – 2,2%. В общем объеме расходов федерального бюджета ассигнования на экономику также сокращаются за 4 года с 15,2% до 14,6%. Учитывая инфляционные процессы, экономика недополучит государственных вливаний на 4% меньше указанных объемов.

Рост инвестиций предусмотрен с 15,9 трлн руб. в 2017 году до 21,1 трлн в 2020 году. Однако это выглядит нереально. Во-первых, повышение налогового бремени значительно сократит инвестиционную активность. Во-вторых, не изменяется кредитная политика и заемные средства остаются малодоступными, амортизационные отчисления не регламентируются и не являются надежным источником инвестирования. Потребительский спрос и неустойчивая политическая и экономическая обстановка не способствуют вложению средств в экономику.

Судя потому, что в настоящее время рост экономики России ниже математической погрешности, снижение ассигнований на экономику приведет к затяжной стагнации. Кроме того, России нельзя ориентироваться на мировой рост экономики. Он отсчитывается от высоких показателей, а экономика России на нулевой отметке, ее рост можно было бы считать существенным только в параметрах 15-20% в год.

38% всех расходов, или 6,3 трлн руб., уйдет на национальную оборону, полицию и содержание госаппарата, тогда как расходы на образование и здравоохранение в сумме будут меньше более чем в 6 раз (1,064 трлн руб.). По этим параметрам Россия движется в прямо противоположном направлении по сравнению с большинством развитых стран.

Военные расходы в России начали резко расти в 2011 году в соответствии с утвержденной тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым 31 декабря 2010 года госпрограммой вооружений на 2011–2020 годы (ГПВ 2020). Ее стоимость – более 19 трлн руб. (с учетом закупок силовых структур – 20,7 трлн). Плюс ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года» – около 3 трлн руб.

Реализация этой программы продолжается. В будущую трехлетку доля военных расходов достигнет максимума в 24,5% (почти четверть бюджета!). Сравните с 13,9% в 2011 году. Рекорд поставит и засекречивание расходов – 19,5% бюджета в 2020 году станут «закрытыми» – каждый пятый народный рубль.

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2018 году составят 2 108 091,0 млн рублей, в 2019 году – 2 131 018,8 млн рублей и в 2020 году – 2 140 684,1 млн рублей.

По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составит в 2017 и 2019 годах 2,1%, в 2018 году – 2,2%, и в 2020 году – 1,9 процента.

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по сравнению с 2017 годом (11,7%) увеличится и составит в 2018 и 2020 годах 12,8%, в 2019 году – 13,0 процентов.

Предусмотренные в Законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 415–ФЗ, в 2018 году увеличены на 231 933,1 млн рублей, в 2019 году на 241 342,6 млн рублей, в 2020 году по сравнению с объемами, предусмотренными Законопроектом на 2019 год, увеличены на 9 665,2 млн рублей. Полицейское государство выстраивает собственную защиту олигархов, ослабляя расходы на поддержку народа.

Бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» в 2018 году составят 4 706 143,1 млн рублей, в 2019 году – 4 741 791,6 млн рублей и в 2020 году – 4 873 307,7 млн рублей. Ассигнования на социальную политику в 2020 году в рублевом выражении будут меньше, чем в 2016 году. А это понижение уровня жизни.

По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела «Социальная политика» составит в 2017 году 5,5%, в 2018 году – 4,8%, в 2019 году – 4,6% и в 2020 году – 4,4 процента. Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу «Социальная политика» по сравнению с 2017 годом (30,0%) уменьшится и составит в 2018 году 28,5%, в 2019 году – 29,0% и в 2020 году – 29,1 процента.

Предусмотренные в Законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 415–ФЗ, в 2018 году уменьшены на 260 273,9 млн рублей, в 2019 году на 316 213,1 млн рублей, в 2020 году по сравнению с объемами, предусмотренными Законопроектом на 2019 год, увеличены на 131 516,1 млн рублей.

Почти 70% расходов идет на соцполитику – это не говорит о том, что правительство много расходует на граждан, это показатель ничтожности расходной части бюджета. Социальные расходы - это в первую очередь пенсии, в основном трансфер Пенсионному фонду. Они будут сдерживаться отсутствием индексации пенсий работающим пенсионерам и использованием замороженных накопительных пенсионных счетов граждан.

Пик расходов в 2017 году, вероятно, связан с выплатой разовой компенсации пенсий в январе. Но в целом в будущие три года соцрасходы будут оставаться чуть выше уровня 2016 года (когда индексация пенсий была резко занижена). На 2018 г. доходная часть Пенсионного фонда составит 8,3 трлн руб. с межбюджетным трансфертом в 3,3 трлн руб. Дефицит составит 106,6 млрд руб. К 2020 г. ожидается сокращении дефицита до 44,6 млрд руб.

ЖКХ: В середине 10-х годов резко сократились расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство (с 2,6% бюджета в 2011 году до 0,4% в 2016-м) – эти расходы были переложены на плечи граждан путем введения отчислений на капремонт. Перспектива не утешительная. Содержание ЖКХ полностью перекладывается на народ.

В 2017 году из бюджета на ЖКХ выделяется 132,9 млрд руб, в 2018 году – 125,7 млрд руб., в 2019 году – 98,4 млрд руб., в 2020 году 90,9 млрд рублей. Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу «Жилищно–коммунальное хозяйство» в 2018 году по сравнению с 2017 годом (0,8%) не изменится и составит 0,8%, в 2019 и 2020 годах уменьшится и составит 0,6% и 0,5% соответственно. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела «Жилищно–коммунальное хозяйство» составит в 2017 – 2020 годах 0,1 процента.

Я считаю, что эти средства не обеспечат безаварийного содержания объектов ЖКХ, понижение уровня жизни населения не позволит им содержать ЖКХ.

Расходы на образование, здравоохранение, культуру, кино, спорт и СМИ упали в бюджете с 11,4% всех расходов в 2011-м до 8,1% и продолжат падать – до 7,5% в 2020 году. Прежде всего за счет здравоохранения. В 2020 году они в рублях (без учета инфляции) будут меньше, чем были в 2011 году. Такая же судьба ждет статью «Физкультура и спорт».

Затраты федерального бюджета на здравоохранение в 2018 г. составят 460,3 млрд руб., в 2019 г. 428,4 млрд.руб., в 2020 г. 499,3 млрд руб. В 2019 году из бюджета здравоохранения изымается 30 млрд рублей, в 19-м восстанавливается. В то же время программа «Развитие здравоохранения» сокращается на 67 млрд рублей по сравнению с 2017 годом. Необходимо учесть и инфляцию она будет выше 4% из-за увеличения налогов и платежей.

Бюджет же Фонда обязательного медицинского страхования выглядит следующим образом: доходы на 2018 г. запланированы в объёме 1,89 трлн руб., расходы 1,99 трлн руб.; на 2019 г. доходы 1,9 трлн руб., расходы 2 трлн руб., и только в 2020 г. ФОМС может выйти на окупаемость с доходами в 2,01 трлн и расходами в 2,00 трлн руб. Действительно, расходы ФОМСа увеличиваются, но в первые два года виден отрицательный финансовый баланс. В период с 2007 по 2015 гг. средняя доля расходов на здравоохранение в бюджетах стран ОЭСР увеличилась с 17 до 18,7%, а в России за тот же период она сократилась с 12,1 до 10,8%.

Расходы на образование в 2020-м будут ниже 2013 года в рублевом выражении. Объем ассигнований на эту отрасль будет индексироваться практически на уровень инфляции. Бюджетные ассигнования по разделу «Образование» в 2018 году составят 663 161,8 млн рублей, в 2019 году – 653 364,6 млн рублей и в 2020 году – 668 868,6 млн рублей.

По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела «Образование» составит в 2017 – 2018 годах 0,7%, в 2019 – 2020 годах – 0,6 процента.

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу «Образование» в 2018 – 2020 годах по сравнению с 2017 годом (3,7%) увеличится и составит 4,0% ежегодно. Доля расходов на образование в бюджетах стран ОЭСР в последнее десятилетие сохранялась на уровне около 13%, в то время как в России она снизилась с 11,8 до 9,9%.

Несмотря на дефицит региональных бюджетов и огромные долговые обязательства регионов, финансовая помощь им будет сокращаться с 1,707 трлн руб. в 2017 году до 1,59 трлн руб. в 2020 году. При условии сохраняющейся инфляции регионы не смогут обеспечить социальные гарантии гражданам России.

Бюджет на 2018 год и последующие годы рассчитан, исходя из занижения цен на нефть, в результате чего доходы будут выше, но пойдут в резервы, а не на потребление.

Бюджет не предусматривает роста промышленного и сельскохозяйственного производства, а также активизации импортозамещения. Доходов от увеличения объемов товарного производства в бюджете не просматривается. Более того, предполагается увеличить налоговую нагрузку на предприятия, что может привести к увеличению инфляции и банкротству предприятий.

Расходы бюджета растут неадекватно росту доходов. Практически все статьи расходов социальной направленности становятся меньше 2016 года и даже меньше 2011 года при сохранении инфляции.

Особую тревогу вызывает ЖКХ, ассигнования на эту отрасль к 2020 году сокращаются до 90 млрд рублей. Население при снижении уровня жизни не сможет содержать объекты ЖКХ.

Предложение может быть только одно: развивать реальный сектор экономики и жить за счет прибыли предприятий. Импортозамещение должно стать реальной целью, а не мифической. Средства для подъема экономики есть – 30 триллионов рублей, накопленных в ЗВР и фондах, надо бросить на индустриализацию страны.