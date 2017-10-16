Клуб «Валдай»: Мир сползает в большую войну

Амбиции ведущих держав ведут к глобальной катастрофе

В понедельник, 16 октября, в Сочи открылся трехдневный дискуссионный форум международного клуба «Валдай». Ожидается, что его посетит президент РФ Владимир Путин. Доклад, который на этот раз будут обсуждать политики и эксперты из 35 стран, называется «Как важно быть серьезным: мир на грани непоправимого».

В первой главе документа отмечается, что распад СССР «хаотизировал международную систему конфликтов». Последствием этого, считают аналитики клуба, стало исчезновение «страха большой войны», который «в разные эпохи служил естественным ограничителем амбиций» мировых держав. Это «привело самые могущественные державы планеты к расслабленному самодовольству, а иногда даже и к утрате чувства самосохранения».

В современном мире доминирующей моделью поведения становится «стратегическая фривольность» — готовность политиков и дипломатов «создавать рискованные ситуации в угоду сиюминутным тактическим интересам», — считают эксперты.

В докладе перечислены страны и государственные образования, которые могли бы претендовать на «полноценное мировое доминирование», а также причины, почему им сегодня это не под силу.

Так, США сосредоточились на внутриполитических вопросах, а не на задачах обеспечения международного порядка. Китай не накопил достаточно ресурсов, экономических и политических, чтобы вести за собой другие страны. Индии не удалось мобилизовать широкую международную поддержку своего курса. ЕС не может справиться с системным кризисом. А Россия испытывает серьезные трудности, связанные с ее «шаткой демографией и хрупкой структурой экономики».

Между тем амбиции ведущих держав по-прежнему велики, что может в результате спровоцировать большую войну, считают эксперты «Валдая». Они обращают внимание на то, что эти страны прочерчивают «красные линии» и жестко реагируют на их пересечение — как, например, поступила Россия в 2014 году в случае с Украиной.

При этом едва ли не большую опасность таит политика менее крупных игроков, решающих свои собственные задачи. В качестве примера в документе приводится Северная Корея, которая «совершает провокации, полагая, что в случае резкого обострения большие соседи (Россия и Китай) будут вынуждены за нее заступиться, чтобы не допустить укрепления позиций глобального конкурента (США)».

Объединить мир, считают авторы доклада, могла бы «вовлеченность всего человечества в экономические и политические процессы и проекты, способствующие прогрессу каждого общества». «Неделимость глобальной безопасности и глобального развития может стать той общей ценностью, с которой согласятся все участники международной системы», — резюмируют аналитики «Валдая».

Насколько верна оценка «Валдая» происходящего в мире, на какое место в нем может претендовать Россия?

— Доклад клуба «Валдай» представляет собой интересное слово в интеллектуальной дискуссии о миропорядке, которая сейчас идет в мире, — считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. — В частности, интересным ходом является обвинение мировых элит в «стратегической фривольности». Это и довольно точное определение, и попытка достучаться до западных элит — путем адресации им обвинений, которые сами западные элиты адресуют президенту США Дональду Трампу. Трампа как раз обвиняют во фривольности и несерьезности, которые могут довести мир до драматизма.

Я считаю, можно согласиться с авторами доклада и в том, что «фривольные» стратегические игры могут в итоге выйти на катастрофический сценарий.

— Как конкретно выглядит такой сценарий?

— На мой взгляд, в теории возможна большая война между Россией и США. Ситуация в таком случае будет развиваться в три этапа.

Первый — это прямое столкновение между российскими и американскими военными подразделениями на территории Сирии или Украины, которые приведут к тому, что на ответных мерах начнут настаивать военные обеих стран.

Следующим шагом будет кибервойна, результатом которой станет масштабный разогрев общественного мнения требованиями отомстить.

В результате, лидеры РФ и США окажутся под таким мощным давлением, что будут не вполне вольными в своих решениях.

— С какими тезисами доклада не стоит соглашаться?

— Со стремлением уговорить Запад и доказать ему, что мы являемся равновеликими игроками. Надежда, что любовь Запада вернется — контрпродуктивна.

Надо понимать: умеренность российской позиции воспринимается Западом как слабость. И чем больше мы говорим о мире, тем более агрессивно Запад бьет по России. На деле, разговоры о мире — это стратегическая ошибка, которая приводит лишь к усилению санкций.

Еще одной ошибкой доклада можно считать идею, что мы уже сегодня живем в многополярном мире, в котором все равны, и в котором многие могут претендовать на мировое доминирование.

На практике, это не так. Мы сейчас наблюдаем, скорее, деградацию однополярного мира, чем становление мира многополярного. Многополярным мир — это пока наша мечта, но совсем не реальность. Ни Индия, ни Россия не могут сегодня претендовать на доминирование точно так же, как США. Что до ЕС, он пока вообще не обладает выраженной субъектностью, и объединен с Америкой под американским же руководством.

— Какой вывод из этой ситуации следует сделать России?

— Нам не нужно заниматься несуществующими проблемами многополярного мира. Драма заключается в том, что США претендуют на роль лидера однополярного мира, но с этой ролью уже не справляются.

Исходя из этого, идея «красных линий», о которой говорится в докладе, выражена в реальности далеко не явно. Индия, например, свои «красные линии» пока никак не формулирует. Да и Россия внятно «линии» не формулирует, в том числе по Украине. Именно поэтому Запад в 2014 году пересек российские «красные линии», даже их не заметив. В этом, я считаю, и заключается проблема.

Именно это умолчание, на мой взгляд, свидетельствует: Россия пока является не реальным полюсом силы, а лишь сдерживающим фактором.

— Чего не хватает докладу клуба «Валдай»?

— Сформулированного образа глобального будущего. Общие дела человечества, о которых говорится в докладе, возможны только в рамках общего видения будущего. Пока такого будущего Россия предложить не может.

— США по-прежнему остаются владельцами блокирующего пакета акций в сфере мировой политики, — отмечает декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. — Это значит, что никакого катастрофического развития ситуации в мире не будет, поскольку ни Китай, ни Россия не готовы идти на обострение с американцами.

Да, сейчас США бряцают оружием: стягивают силы в Европе, концентрируют группировку возле Северной Кореи, ведут игру на Ближнем Востоке. Все это отнимает у Америки немало ресурсов, и воли к какому-то глобальному конфликту Вашингтон явно не демонстрирует.

Я считаю, не нужно лукавить: есть только одна страна, которая способна сделать ситуацию пиковой и взрывоопасной. И это однозначно не Северная Корея.

— Насколько реален рецепт удержать мир от дестабилизации путем «вовлеченность всего человечества в экономические и политические процессы и проекты»?

— Определенная часть либерального истеблишмента российской элиты, которая имеет отношение к Валдайскому клубу, на мой взгляд, по согласованию с коллегами извне, стремится путем миролюбивой риторики успокоить российское руководство. Таким способом поддерживается иллюзия, что Запад может «простить» Россию и пойти на попятную, взяв курс на восстановление политических и экономических взаимоотношений с Москвой.

На деле, как мы видим, это не так. Санкции против РФ только ужесточаются, никто на Западе не собирается признавать российский Крым, а военно-политическое руководство США обозначает Россию исключительно как «империю зла», наряду с Ираном и Северной Кореей.

При таком раскладе, я считаю, миролюбивая риторика призвана лишь связать руки Москве, и не позволить ей активно отстаивать свои национальные интересы.

Замечу, что подобной миролюбивой риторикой США в свое время убаюкивали и Саддама Хусейна, и Муаммара Каддафи, и Слободана Милошевича. Все эти лидеры верили в возможность компромиссного взаимодействия с Западом, и в итоге проиграли.

С другой стороны, такого рода тезисы дают России другие возможности, если мы сумеем перехватить миротворческую повестку у наших западных партнеров. Шансы на это, я считаю, имеются — особенно с учетом того, что президент США Дональд Трамп имеет весьма неоднозначную репутацию как на международной арене, так и в самой Америке, и на роль миротворца явно не подходит.