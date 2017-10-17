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Филиал Эрмитажа откроется в Екатеринбурге через три года

12:45 17.10.2017
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский

В Екатеринбурге планируется открыть филиал Эрмитажа. Об этом рассказал министр культуры России Владимир Мединский, комментируя свою рабочую поездку в этот город.

В социальных сетях Мединского появились записи с комментариями относительно его поездки в Екатеринбург. Министр заявил, что она была посвящена ряду проектов.

В частности, речь идет о ремонте местного цирка, запланированного на 2018-2019 годы, ремонте театра оперы и балета, а также создании филиала «Эрмитаж-Урал». Последний планируется открыть в 2020 году.

Ну а пока жителей города Мединский пригласил посетить постоянную выставку «Россия — моя история: от Рюриковичей до наших дней».

Темы: Владимир Мединский, Екатеринбург, Искусство и культура, Культура и искусство в России, Музеи в России
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