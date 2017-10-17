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Жителя Волгоградской области наградили за помощь полиции

21:45 17.10.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Пенсионер из города Калач-на-Дону Волгоградской области получил вознаграждение за помощь в раскрытии преступления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Губернатор Алексей Бочаров вручил мужчине сертификат на один миллион рублей, а также выразил ему особую благодарность за ценную информацию для следствия.

Пенсионер помог правоохранителям раскрыть убийство 15-летней девочки, которая пропала в середине сентября. По прошествии недели она была обнаружена мертвой, а по подозрению в совершении преступления задержали 55-летнего дедушку подруги потерпевшей.

Бдительный житель Калача-на-Дону рассказал полицейским о том, что видел не раз подозреваемого с пропавшей девочкой. Он обратил внимание на то, что тот внезапно исчез, когда ребенка начали искать. Кроме того, он высказал предположение, что девочку могли вывезти за пределы области. Эта информация помогла полиции в поимке преступника, который признал свою вину.
 

Темы: Россия, Волгоградская область, Расследование преступлений в России
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