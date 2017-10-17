В СПЧ предложили ужесточить ответственность за телефонный терроризм

Михаил Федотов, возглавляющий Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), предложил ужесточить наказание за ложные звонки о готовящихся терактах.

По его словам, ущерб от деятельности телефонных террористов сегодня значительно вырос. От ложных сообщений о бомбах страдают множество людей, наносится удар по бизнесу и торговле, сообщает РАПСИ.

Глава ГУ по противодействию экстремизму МВД РФ Тимур Валиулин, в свою очередь, отметил, что изменились и мотивы совершения подобных преступлений. «Раньше подобные преступления совершались на бытовой почве, часто школьниками и людьми в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время это — системная борьба, а не одноразовая акция».

В последнее время на российские регионы обрушился шквал звонков о заложенных в общественных местах бомбах. В общей сложности в 170 городах были эвакуированы более одного миллиона человек. Все звонки оказались ложными, ущерб от них составляет около 300 миллионов рублей. В телефонном терроризме подозреваются четверо граждан РФ, проживающих за пределами страны. Правоохранители не исключают того, что у них могут быть сообщники в России.