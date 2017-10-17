]]> ]]>
Главная В России Новости

В СПЧ предложили ужесточить ответственность за телефонный терроризм

18:45 17.10.2017
Михаил Федотов. Фото с сайта kremlin.ru
Михаил Федотов. Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

Михаил Федотов, возглавляющий Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), предложил ужесточить наказание за ложные звонки о готовящихся терактах.

По его словам, ущерб от деятельности телефонных террористов сегодня значительно вырос. От ложных сообщений о бомбах страдают множество людей, наносится удар по бизнесу и торговле, сообщает РАПСИ.

Глава ГУ по противодействию экстремизму МВД РФ Тимур Валиулин, в свою очередь, отметил, что изменились и мотивы совершения подобных преступлений. «Раньше подобные преступления совершались на бытовой почве, часто школьниками и людьми в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время это — системная борьба, а не одноразовая акция».

В последнее время на российские регионы обрушился шквал звонков о заложенных в общественных местах бомбах. В общей сложности в 170 городах были эвакуированы более одного миллиона человек. Все звонки оказались ложными, ущерб от них составляет около 300 миллионов рублей. В телефонном терроризме подозреваются четверо граждан РФ, проживающих за пределами страны. Правоохранители не исключают того, что у них могут быть сообщники в России.

Темы: Россия, Борьба с терроризмом в России, МВД России, Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.