Зарубежные самолеты и налоговая политика. Эксперты объяснили, почему в стране дорогие авиабилеты

ФАС проводит проверку резкого всплеска цен на авиабилеты в Калининград, Крым и на Дальний Восток

Стоимость билетов по этим направлениям всегда была довольно высокой: за перелет одного человека в Крым и обратно можно позволить себе отдых в Турции вместе со спутником. При этом, по мнению экспертов, снизить цены на полеты вполне реально.

Исчерпывающие ответы на вопросы по информации о формировании стоимости билетов антимонопольному ведомству предоставила компания "Аэрофлот". От остальных компаний антимонопольное ведомство ждет ответы в течение двух недель. В компании "Уральские авиалинии" сообщили, что к ним запрос от ФАС не поступал, но в случае необходимости, они предоставят ведомству всю информацию. Получить оперативные комментарии от S7 Airlines, UTair, "Якутия" не удалось.

По словам представителя Onlinetur.ru Игоря Блинова, на стоимость авиабилетов влияет множество параметров и критериев. Резкий рост цен на билеты в Калининград, Крым и Дальний Восток эксперт связывает с увеличением спроса на эти направления.

"Мы работаем в рынке. Потому на цены влияет еще и спрос. Когда спрос высокий – цена выше. Когда низкий, цена, соответственно, ниже. То, что стоимость перелета на Дальний Восток выше, чем перелет за границу – вполне естественно. Если мы летим в какую-нибудь из стран Европы, средняя продолжительность полета будет 3-3,5 часа. А Дальний Восток – почти в три раза больше. Из Москвы в Португалию лететь пять часов. Из Москвы до Владивостока – восемь часов. При формировании цены рассчитывается полетное время, загрузка", – прокомментировал эксперт.

По мнению заслуженного пилота СССР Олега Смирнова, авиабилеты в Европе и США стоят гораздо дешевле, чем в России благодаря развитой системе лоукостеров, которые конкурируют с регулярными перевозчиками. Также немаловажную роль играет современная российская ценовая политика.

"В США, Европе и в Китае более 50% перевозок внутри страны совершают лоукостеры. Билет от города до города на расстоянии протяженностью 1 тыс. км стоит $50. Лоукост-перевозки продолжают развиваться и будут развиваться до тех пор, пока все 100% авиакомпаний не перейдут на подобную практику, исключая международные полеты. Там, конечно, лоукост-перевозки значительно ниже по объемам. Кроме того, в США, Европе и Китае аэропорты являются инфраструктурой государства.

Инфраструктура – это объекты, строительством и содержанием которых занимается государство. При этом отсутствуют всякого рода налоги. У нас аэропорт живет только за счет авиакомпаний, которые производят посадку в этих аэропортах. И, конечно, аэропорт всегда был заинтересован в том, чтобы ставки, сборы за обслуживание авиакомпаний все время повышать. Если мы возьмем ставки и сборы десятилетней давности, они отличаются на 100% от ставок и сборов этом году. Все эти немалые деньги переносятся на кошелек пассажира. Отсюда и цены", – считает Олег Смирнов.

По словам эксперта, цены билетов выстраиваются по принципу количества расходов авиакомпании.

Треть из них направляется на содержание техники, которая, практически вся – зарубежная. 96% пассажирооборота выполняется на самолетах западного производства.

"Наши авиакомпании покупают или берут в лизинг самолеты, поддерживают летную годность этих воздушных судов – выполняют все виды ремонтов, включая капитальный, приобретают запасные части и механизмы, покупают тренажеры для всех типов самолетов, обучают летно-инженерный состав. И все это за доллары. А билеты продают – за рубли. Рубль в последние годы у нас рухнул на 50%. И сегодня вырученных рублей не хватает для их конвертации в колоссальную сумму в валюте", – заявил Олег Смирнов.

Другая треть расходов – расходы на аэропортовые сборы. Третья – на керосин. Чтобы снизить цены на авиабилеты – необходимо снизить расходы авиакомпаний по указанным параметрам.

"Кроме того, на международных рейсах в России – нет НДС. На внутренних НДС есть, авиакомпания этот НДС сразу переносит на плечи пассажира. Ставки и сборы на внутренних линиях США значительно ниже, чем у нас, потому что налогов на аэропорты, как на объекты инфраструктуры, там не существует. Эти факторы и объясняют парадокс, что международные рейсы дешевле, чем внутренние.

Надо менять базовые, системные показатели, которые расходным бременем ложатся на авиакомпанию, а авиакомпания, в свою очередь, переформатирует эти средства на пассажира. В системе гражданской авиации единственная структура, которая зарабатывает деньги самостоятельно – это авиакомпания. Все остальные зарабатывают на авиакомпании, и поскольку весь груз расходов падает на авиакомпанию, билеты дешеветь никак не могут", – резюмировал эксперт.

Автор: Ксения Теплякова