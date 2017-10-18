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В России предложили наказывать родителей и учителей за протестующих детей

10:00 18.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД на заседании президентского Совета по правам человека Тимур Валиулин предложил законодательно установить ответственность родителей и педагогов учебных заведений за участие детей в несанкционированных митингах.

"Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает",— заявил Валиулин. По его мнению, необходимо законодательно установить ответственность родителей и педагогов учебных заведений за участие детей в подобных митингах. Детский омбудсмен Анна Кузнецова на заявление Тимура Валиулина ответила журналистам, что его идея "сложноисполнима" и добавила, что молодое поколение всегда стремилось активно высказывать свое мнение.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции единоросс Эрнест Валеев сказал, что не уверен насчет судьбы данного предложения: "Оно вряд ли выльется в конкретную законодательную инициативу". "Эта тема уже не раз возникала, но по действующему законодательству родители и так несут ответственность за несовершеннолетних детей. Если те совершают правонарушения, это просто родительские упущения в воспитании", пишет газета "Коммерсант".

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что несовершеннолетние не должны участвовать в протестных акциях, а тем более - несанкционированных, и выступила за запрет на законодательном уровне на вовлечение детей и подростков в подобные мероприятия.

Темы: Борьба с экстремизмом в России
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Комментарии читателей
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18.10.2017, 13:58
Гость: Ну тогда

по логике и начальников надо наказывать за действия их подчиненных. Вот Улюкаев взяточник, а его начальник ходит лыбится и уверяет что денег нет, намекая что их упёр Улюкаев. Но сам то что проглядел, не воспитывал, не бдел, а значит должен нести наказание более суровое чем его подчинённый, ведь если бы он исполнял свои обязанности как положено, то его подчинённый не совершал бы преступлений.
18.10.2017, 13:41
Гость: Carlos

А до кучи...
Неужели непонятно, что наказание за нелояльность к властям должно быть массовым, затрагивать каждого, имеющего хоть какое-то минимальное отношение к проявившему нелояльность.
Ещё хорошо бы наказывать и соседей по подъезду (даче), соучеников, коллег по работе - чтоб они каждый следил за всеми, и все за каждым...
18.10.2017, 13:36
Гость: Длинный нос

А дети получат возможность воздействовать на родителей.
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