В России предложили наказывать родителей и учителей за протестующих детей

Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД на заседании президентского Совета по правам человека Тимур Валиулин предложил законодательно установить ответственность родителей и педагогов учебных заведений за участие детей в несанкционированных митингах.

"Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает",— заявил Валиулин. По его мнению, необходимо законодательно установить ответственность родителей и педагогов учебных заведений за участие детей в подобных митингах. Детский омбудсмен Анна Кузнецова на заявление Тимура Валиулина ответила журналистам, что его идея "сложноисполнима" и добавила, что молодое поколение всегда стремилось активно высказывать свое мнение.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции единоросс Эрнест Валеев сказал, что не уверен насчет судьбы данного предложения: "Оно вряд ли выльется в конкретную законодательную инициативу". "Эта тема уже не раз возникала, но по действующему законодательству родители и так несут ответственность за несовершеннолетних детей. Если те совершают правонарушения, это просто родительские упущения в воспитании", пишет газета "Коммерсант".

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что несовершеннолетние не должны участвовать в протестных акциях, а тем более - несанкционированных, и выступила за запрет на законодательном уровне на вовлечение детей и подростков в подобные мероприятия.