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РПЦ получит здание студии «Союзмультфильм»

15:49 19.10.2017
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Русская православная церковь получит в распоряжение здание студии «Союзмультфильм» в Москве.

Приказ о передаче здания подписан. Об этом на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям сообщил глава Росимущества Дмитрий Пристансков, передает МИА «Россия сегодня».

Речь идет о здании Никольского храма на Долгоруковской улице вблизи метро «Новослободская», которое с 1946 года занимал «Союзмультфильм». В сентябре студию разместили в новом здании на улице Академика Королева.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать анимационный технопарк на базе «Союзмультфильма» к февралю 2018 году.

Темы: Православная церковь в России
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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19.10.2017, 21:54
Гость: браво!

А сейчас наступило капиталистическое благолепие.- Медицинские операции за деньги даже детям, нет денег - обойдешься без операции. Учиться в вузах могут только дети состоятельных родителей, остальные - добро пожаловать в продавцы или уборщицы, можно сразу на улицу. Пенсионеры помойки проверяют.
Радуйся, Е.!
19.10.2017, 21:14
Гость: однозначно

56-это минимальный не сходящийся размер...Был в Прасковеевке,посмотрел на дачку нашего патриарха,все что нажито непосильным трудом, спрятано за могучим забором,с недремлющей охраной.
19.10.2017, 21:05
Гость: Игорь Сорин

А если все-таки попы и их боевики начнут пикетировать кинотеатры, т.е., просто преграждать в них вход, и если в нашем светском государстве власть не употребит власть, надо отвечать пикетированием ХХСов и Елоховок. И , уже прямо, без обиняков, возрождать Союз Воинствующих Безбожников. Будить Ильича и Ярославского-Губельмана.
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