РПЦ получит здание студии «Союзмультфильм»

Русская православная церковь получит в распоряжение здание студии «Союзмультфильм» в Москве.

Приказ о передаче здания подписан. Об этом на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям сообщил глава Росимущества Дмитрий Пристансков, передает МИА «Россия сегодня».

Речь идет о здании Никольского храма на Долгоруковской улице вблизи метро «Новослободская», которое с 1946 года занимал «Союзмультфильм». В сентябре студию разместили в новом здании на улице Академика Королева.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать анимационный технопарк на базе «Союзмультфильма» к февралю 2018 году.