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Путин: В ядерном вопросе Россия продемонстрировала открытость перед США

17:26 19.10.2017

Выступая на заседании клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин отметил, что в ядерном вопросе Россия продемонстрировала беспрецедентную открытость перед США.

Однако в ответ Москва получила поддержку сепаратизма на Кавказе и трагические события в Югославии.

По его словам, выполнение Вашингтоном соглашения по ядерному плутонию вызывает беспокойство.

В настоящее время США не выполняют свои обязательства по уничтожению оружия массового уничтожения, в частности, ядерного оружия.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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19.10.2017, 21:16
Гость: 2017

Всю казну - на Армию, Флот и ВКС!
19.10.2017, 20:09
Гость: 1

В вопросе развала СССР тоже. А зачем? НАТО же все равно стали расширять , да еще активнее.
19.10.2017, 20:01
Гость: эта "открытость"

по другому называеться продажей интересов Великого государства которое предоставил ельцын,уничтожив тыщи наших ракет продолжая политику горбачёва!одному за это построили музей за три ж.д состава наших денег,а другой живёт на свой именной фонд ,куда шлют денег на жизнь заокеанские хозяева главного предателя тысячилетия!
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