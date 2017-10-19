Путин: В ядерном вопросе Россия продемонстрировала открытость перед США

Выступая на заседании клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин отметил, что в ядерном вопросе Россия продемонстрировала беспрецедентную открытость перед США.

Однако в ответ Москва получила поддержку сепаратизма на Кавказе и трагические события в Югославии.

По его словам, выполнение Вашингтоном соглашения по ядерному плутонию вызывает беспокойство.

В настоящее время США не выполняют свои обязательства по уничтожению оружия массового уничтожения, в частности, ядерного оружия.