Браслеты с функцией карты «Тройка» разошлись за 3,5 часа

Сувенирные браслеты с функционалом транспортной карты «Тройка» были распроданы за 3,5 часа, сообщает Москва 24.

Первая партия силиконовых браслетом, обладающих функционалом карты «Тройка» поступила в продажу 17 октября на стойке «Живое общение» на станции «Пушкинская» и в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная». Всего в продажу поступило 500 таких браслетов.

Женские браслеты представлены в девяти цветах: красном, зеленом, синем, желтом, розовом, салатовом, черном, оранжевом, голубом; а мужские – в красном и черном. Стоимость браслетов составила 450 рублей, пополнить кошелек можно в кассах метро, а также через мобильное приложение «Метро Москвы» или с помощью сервиса на сайте mos.ru.

Следующая партия браслетов поступит в продажу в конце октября. Отмечается, что в Московском метрополитене можно купить и другой сувенир с функционалом «Тройки» - брелоки, их стоимость составляет 300 рублей. С начала года пассажиры купили 12 тысяч таких брелоков.

Сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд везде, где работает «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце и в наземном транспорте.