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Браслеты с функцией карты «Тройка» разошлись за 3,5 часа

14:45 19.10.2017
Фото с сайта cupofnews.ru
Фото с сайта cupofnews.ru
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Сувенирные браслеты с функционалом транспортной карты «Тройка» были распроданы за 3,5 часа, сообщает Москва 24.

Первая партия силиконовых браслетом, обладающих функционалом карты «Тройка» поступила в продажу 17 октября на стойке «Живое общение» на станции «Пушкинская» и в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная». Всего в продажу поступило 500 таких браслетов.

Женские браслеты представлены в девяти цветах: красном, зеленом, синем, желтом, розовом, салатовом, черном, оранжевом, голубом; а мужские – в красном и черном. Стоимость браслетов составила 450 рублей, пополнить кошелек можно в кассах метро, а также через мобильное приложение «Метро Москвы» или с помощью сервиса на сайте mos.ru.

Следующая партия браслетов поступит в продажу в конце октября. Отмечается, что в Московском метрополитене можно купить и другой сувенир с функционалом «Тройки» - брелоки, их стоимость составляет 300 рублей. С начала года пассажиры купили 12 тысяч таких брелоков.

Сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд везде, где работает «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце и в наземном транспорте.

Темы: Метро в России, Технологии и решения, ГУП «Московский метрополитен»
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Комментарии читателей
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19.10.2017, 18:54
Гость: Урокам

А в чём разница?
19.10.2017, 18:30
Гость: ВВВ

А сувенирные ошейники с функционалом паспорта в продажу когда поступят?
19.10.2017, 16:49
Гость: Уроки истории

Радует,что автор написал "брелоков", а не "брелоков". Не все так плохо с этим ЕГЭ.
Все комментарии (7)
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