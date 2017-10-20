]]> ]]>
Главная В России Новости

Турецкие баклажаны и гранаты вернутся в Россию

19:55 20.10.2017
Александр Ткачев. Фото с сайта admkrai.kuban.ru
Александр Ткачев. Фото с сайта admkrai.kuban.ru
Материалы по теме:

С 30 октября возобновятся поставки на российский рынок баклажанов и гранатов из Турции. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

По его словам, объем импорта турецких баклажанов в Россию составит две-три тысячи тонн в год, гранатов – 10-15 тысяч тонн в год. Поставлять сельхозпродукцию будут 27 предприятий, сообщает РИА «Новости».

До ввода ограничений объемы поставок турецких баклажанов и гранатов в Россию составляли пять тысяч тонн и 50 тысяч тонн соответственно.

Глава Минсельхоза также добавил, что его ведомство подготовило проект постановления правительства, предусматривающий снятие ограничений на импорт томатов из Турции. Возобновление поставок ожидается в ноябре-декабре.

После того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил бомбардировщик СУ-24 ВКС РФ в небе над Сирией, Москва ввела запрет на ввоз продовольственных товаров из Турции. Постепенная отмена ограничений началась после официальных извинений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
 

Темы: Россия, Турция, Экспорт и импорт в России, Минсельхоз
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.10.2017, 01:36
Гость: казак

видимо опять подружили но бесплатно так не бывает что то сдали Турции
20.10.2017, 23:59
Гость: чинделе

"Турецкие баклажаны и гранаты вернутся в Россию"
А что, они куда-то уходили? Ах да,- совсем забыл! Они же какое-то время просто побыли "азербайджанскими", пока опереточного министра не задавила жаба,- не прилипало ничего к ручечкам. Теперь опять в нашем милом, тихом, унылом, продажном кичмане всё будет по понятиям...
20.10.2017, 21:28
Гость: Остолоп

"В данном предложении в слове "вернутся" мягкого знака быть не должно. Позор не знать правил русского языка."
А может они просто пропустили слово МОГУТ(вернуться)?
Значит всё же не всё потеряно, и "помидорами они не отделаются"? Хотя о чём это я... Размечтался. Ельциноиды никогда не одумаются.
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.