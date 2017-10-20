"Турецкие баклажаны и гранаты вернутся в Россию"

С 30 октября возобновятся поставки на российский рынок баклажанов и гранатов из Турции. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

По его словам, объем импорта турецких баклажанов в Россию составит две-три тысячи тонн в год, гранатов – 10-15 тысяч тонн в год. Поставлять сельхозпродукцию будут 27 предприятий, сообщает РИА «Новости».

До ввода ограничений объемы поставок турецких баклажанов и гранатов в Россию составляли пять тысяч тонн и 50 тысяч тонн соответственно.

Глава Минсельхоза также добавил, что его ведомство подготовило проект постановления правительства, предусматривающий снятие ограничений на импорт томатов из Турции. Возобновление поставок ожидается в ноябре-декабре.

После того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил бомбардировщик СУ-24 ВКС РФ в небе над Сирией, Москва ввела запрет на ввоз продовольственных товаров из Турции. Постепенная отмена ограничений началась после официальных извинений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

