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Главное здание МГУ эвакуировали из-за угрозы взрыва

22:10 20.10.2017
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
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В главном здании Московского государственного университета имени М.Ломоносова на Воробьевых горах проведена эвакуация. Поводом для нее послужила угроза взрыва.

В общей сложности из здания выведены примерно две тысячи человек. В настоящее время там проводят проверку сотрудники полиции и кинологи. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

В отличие от аналогичных случаев, заметно участившихся в последнее время, угроза поступила не по телефону. Она содержалась в письме, адресованном ректору вуза, уточняет АГН «Москва».

В течение месяца по российским городам прокатилась волна анонимных телефонных звонков с сообщениями о якобы заложенных в общественных местах взрывных устройствах. В общей сложности были эвакуированы свыше одного миллиона человек. Затраты на данные мероприятия составили сотни миллионов рублей. Все звонки оказались ложными.
  

Темы: Московский государственный университет (МГУ), Россия, Москва, Правоохранительные органы в России, Происшествия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.10.2017, 00:54
Гость: с кого-таки спрос?

В советское время не помнится что-то
Наличье таких "шутников"-идиотов!
Где "бомбу"-то было тогда им достать?
Поверил-то кто бы, что могут "взорвать"?
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