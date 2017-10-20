Главное здание МГУ эвакуировали из-за угрозы взрыва

В главном здании Московского государственного университета имени М.Ломоносова на Воробьевых горах проведена эвакуация. Поводом для нее послужила угроза взрыва.

В общей сложности из здания выведены примерно две тысячи человек. В настоящее время там проводят проверку сотрудники полиции и кинологи. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

В отличие от аналогичных случаев, заметно участившихся в последнее время, угроза поступила не по телефону. Она содержалась в письме, адресованном ректору вуза, уточняет АГН «Москва».

В течение месяца по российским городам прокатилась волна анонимных телефонных звонков с сообщениями о якобы заложенных в общественных местах взрывных устройствах. В общей сложности были эвакуированы свыше одного миллиона человек. Затраты на данные мероприятия составили сотни миллионов рублей. Все звонки оказались ложными.

