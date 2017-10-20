Путину пришлось защищать Трампа

Наш ответ на недружественные действия США будет мгновенным и зеркальным – вот главный посыл выступления Путина на заседании Валдайского клуба в Сочи

При этом президент вовсе не был агрессивен или пессимистичен насчет будущего российско-американских отношений. Более того, он защищал Трампа от нападок и насмешек экспертов. Почему?

Фото с сайта kremlin.ru

Путин, конечно, говорил не только, да и не столько о США, но и о мировой безопасности в целом, и отдельно об основных актуальных темах – каталонском и корейском кризисах, Сирии и Саудовской Аравии, Китае и Украине.

Самый запоминающийся пассаж – «Раньше надо было думать», адресованный испанским и европейским властям по поводу Каталонии. Само отделение Путин, естественно, и не поддержал, и не осудил. Путин сделал упор на то, что Запад сам создал ситуацию двойных стандартов: поддержав Косово, но осудив Крым. А ведь и там, и там отделение происходило без согласия страны, от которой уходила ее провинция.

Путин даже напомнил заключение Международного суда ООН по косовской независимости, которое, по сути, признало возможность одностороннего отделения. Так что получается, что, осуждая каталонское стремление к независимости, Запад ставит его на одну доску с Крымом – как бы забывая собственную же позицию по Косово.

Вопрос вмешательства США в чужие дела прорывался в самых неожиданных, на первый взгляд, темах – не только по поводу Украины, но и, например, Саудовской Аравии. Отвечая на вопрос о том, не боится ли Россия того, что нынешнее сближение с королевством и странами Персидского залива в целом будет недолгим, ведь они давно уже являются близкими союзниками США, президент сказал, что нам нечего бояться – а вот саудиты должны опасаться, как бы Америка не пришла к ним с демократизацией. Это было сказано как бы в шутливом тоне, хотя сама эта мысль абсолютно серьезна.

Но главной темой, естественно, были российско-американские отношения. Путин неоднократно упрекал США в двойных стандартах и пренебрежении российскими интересами.

Главной ошибкой США в отношениях с постсоветской Россией он назвал то, что они приняли наше доверие к ним (излишнее – что он считает уже нашей главной ошибкой) за слабость.

Но это все дела минувших дней – а сейчас США демонстрируют совершенно надуманные претензии к России из-за выдуманного «русского вмешательства» в их выборы. И кроме того, не уважают Россию, как в истории с флагами на зданиях наших представительств:

«Я с трудом себе могу представить, чтобы во времена Советского Союза с советских дипломатических учреждений срывали советские флаги. А вы это сделали».

О том, что Россия будет зеркально реагировать на недружественные действия, Путин в четверг говорил неоднократно. Причем он особо отмечал, что это будет стремительная, быстрая реакция – шла ли речь о возможном выходе США из договора о РСМД:

«Если у кого-то есть желание выйти из договора вообще, у американских партнеров, с нашей стороны ответ будет мгновенным. Хочу об этом сказать – мгновенным. И зеркальным».

Или же об ограничениях на работу наших СМИ на Западе:

«В данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро. Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ».

Подобное подчеркивание быстрой реакции можно было бы связать с тем, что в прошлом году Россия сознательно не ответила на высылку наших дипломатов из США. В декабре, уже при избранном, но еще не вступившем в должность Трампе, Путин решил отложить ответные меры. Чтобы дать возможность новому президенту исправить ситуацию – но, как известно, Трамп, находящийся под обстрелом из-за мифического «российского вмешательства», не смог этого сделать. И когда уже этим летом Россия приняла ответные меры, это вызвало возмущение в Вашингтоне: как же так, нас-то за что?

Но то, что теперь Путин говорит, что отвечать будем сразу, не означает косвенного признания им неправильности собственных декабрьских действий. Путин не изменил отношения к Трампу – и это более чем заметно прозвучало на заседании Валдайского клуба.

Фамилия Трампа звучала не так уж часто. Но было видно, что мнение российских и западных экспертов не совпадает с позицией Путина. Проще говоря, эксперты в своих вопросах намекали на то, какой плохой и слабый Трамп на фоне такого сильного и хорошего Путина – с чем президент категорически не соглашался.

То российский эксперт спрашивает Путина о том, не кажется ли ему, что с Хиллари Клинтон «было бы более понятное взаимодействие», чем с «непредсказуемым» Трампом – и президент парирует, что, когда кажется, надо креститься, разъясняя, что «это только кажется, а как было бы на самом деле, мы тоже не знаем. Правда?».

То американка говорит, что она за Трампа не голосовала, а другой западный эксперт пытается сыграть на противопоставлении Путина и Трампа – вы такой-растакой, а Трамп неумеха, какой совет вы могли бы дать Трампу, чтобы он стал как вы? И Путин называет вопрос бестактным, напоминая, что Трампа избрал американский народ и нужно проявить уважение как к самому президенту, так и к американцам:

«Трамп не нуждается ни в каких советах: для того, чтобы быть избранным, даже не обладая опытом административной работы, нужно обладать определенным талантом, чтобы пройти через горнило выборов, и он это сделал. Он победил честно».

На самом деле, нет ничего удивительного, что Путин не говорит ничего плохого о Трампе. Даже защищает его от не очень умных или просто враждебно настроенных экспертов.

Потому что позиция Трампа по отношению к России на самом деле не изменилась. Он, как и год назад, настроен «поладить с Путиным». А то, что ему не дают это сделать, является его бедой (потому что исправление отношений с Россией является для Трампа важным способом осуществления своих планов по реформированию американской власти и усилению США), а не виной. И в Кремле это очень хорошо понимают. В четверг Путин открытым текстом сказал о том, что Трампу просто не дают делать то, что он хочет:

«Сейчас мы работаем с тем президентом, которого избрал американский народ. А его непредсказуемость связана не только с ним, она связана еще и с тем, что очень большое сопротивление внутри страны, ведь ему практически не дают реализовать ни одну из его предвыборных платформ и планов. Вот как по мигрантам принимает решение, сразу суд блокирует. И это постоянно происходит. Поэтому говорить, что непредсказуемость зависит только от него, нельзя, это зависит от всей американской политической системы».

Можно спорить с Трампом, сказал Путин (имея в виду внутриамериканскую ситуацию), но нельзя проявлять неуважение, такое отношение к президенту США – «прискорбная негативная составляющая американской системы».

Путин заверил, что «мы будем работать, несмотря ни на что, ни на какие сложности, если они, конечно, сами этого хотят». И добавил: «не хотят – не будем».

Последнее замечание касалось не лично Трампа, а США как таковых. А в отношениях с Дональдом Трампом вскоре будет сделан следующий шаг – через три недели Путин встретится с ним во вьетнамском Дананге на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На второй встрече двум президентам будет что обсудить. Хотя главное, что волнует обоих, касается того, когда же наконец Дональд Трамп сможет полноценно приступить к выполнению своих президентских обязанностей.