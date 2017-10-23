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Минтруд опроверг планы повышения минимального трудового стажа

09:04 23.10.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минтруд России отрицает, что в правительстве обсуждается идея повышения минимального трудового стажа для получения пенсии, заявили в пресс-службе ведомства.

"Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина Мария Исянова.

В понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что чиновники обсуждают альтернативу повышению пенсионного возраста - повышение минимального трудового стажа, дающего право на пенсию по старости. В частности, по словам одного из собеседников издания, такая мера должна стимулировать людей на более продолжительную трудовую деятельность, а также на выход из "серой зоны" российской экономики, с которой Пенсионный фонд не получает доходов.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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23.10.2017, 12:32
Гость: Ларида

Пенсионный ВОЗРАСТ 65 лет !?
(Стихи.ру)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
США взять, Польшу, например. //
Там на пенсию когда уходят женщины? //
Только враг не видит, лицемер, //
как мы самопоеданию подвержены. //

Шестьдесят пять лет коль не введут, //
рать пенсионеров многомиллионная //
экономику страны сожрут – //
прорва расширяющаяся, бездонная. //

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ(!) //
МОЖЕТ РАЗВАЛИТЬ ЛЮБУЮ ЭКОНОМИКУ. //
ПОТОМУ НА ЗАПАДЕ ТАКИХ СТРАН НЕТ! //
Выбросить пора «советскую символику»! //
Ведь она сыграла тоже роль свою, //
наряду с предательством и внешними причинами, //
развалившими Советскую страну. //
Так расстанемся с коммунистическими «минами»! ––––––––––––––
23.10.2017, 09:41
Гость: Наталия

А зря опровергают. Давно пора решить эту проблему - тунеядцы получают практически равную пенсию с трудящимися. И что самое странное - в те же сроки. Добренькая власть платит им то, что недоплачивает нам. А вы поинтересуйтесь, нас это устаивает?
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