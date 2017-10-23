Минтруд опроверг планы повышения минимального трудового стажа

Минтруд России отрицает, что в правительстве обсуждается идея повышения минимального трудового стажа для получения пенсии, заявили в пресс-службе ведомства.

"Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина Мария Исянова.

В понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что чиновники обсуждают альтернативу повышению пенсионного возраста - повышение минимального трудового стажа, дающего право на пенсию по старости. В частности, по словам одного из собеседников издания, такая мера должна стимулировать людей на более продолжительную трудовую деятельность, а также на выход из "серой зоны" российской экономики, с которой Пенсионный фонд не получает доходов.