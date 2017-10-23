Сотрудник Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев в Чечне

Сотрудник Росгвардии в Чеченской республике ранил четырех сослуживцев, которые от ранений скончались.

По предварительной информации, инцидент произошел в понедельник около 16:00 мск в станице Шелковская в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ. Как рассказали ТАСС в пресс-службе, лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Он открыл стрельбу в казарменном помещении. Военнослужащий был ликвидирован дежурным подразделением.

Там добавили, что о происшествии незамедлительно проинформированы военная прокуратура и военно-следственный отдел. Назначена служебная проверка.

На место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии. В ее состав входят офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом, а также военные психологи. Комиссия будет выяснять обстоятельства и причины произошедшего.