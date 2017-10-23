]]> ]]>
Главная В России Новости

Сотрудник Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев в Чечне

20:20 23.10.2017
Фото с сайта rosgvard.ru
Материалы по теме:

Сотрудник Росгвардии в Чеченской республике ранил четырех сослуживцев, которые от ранений скончались. 

По предварительной информации, инцидент произошел в понедельник около 16:00 мск в станице Шелковская в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ. Как рассказали ТАСС в пресс-службе, лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Он открыл стрельбу в казарменном помещении. Военнослужащий был ликвидирован дежурным подразделением.

Там добавили, что о происшествии незамедлительно проинформированы военная прокуратура и военно-следственный отдел. Назначена служебная проверка.

На место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии. В ее состав входят офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом, а также военные психологи. Комиссия будет выяснять обстоятельства и причины произошедшего.

 

Темы: Чечня, Правоохранительные органы в России, Преступления с применением огнестрельного оружия в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.10.2017, 06:26
Гость: Селин

Статья неинформативная вообще, а диванные генералы тут в комментах уже все слюни извели. Тролли хреновы!
24.10.2017, 01:53
Гость: СС

Печаль...
24.10.2017, 01:29
Гость: МВИ

Проходил срочную службу и ещё будучи в карантине произошол случай потрясший нас начинающих службу молодых солдат. Вернувшиеся с охраны складов МОП взвод сдавал оружие в оружейную комнату. И вдруг раздался выстрел,один из солдат покончил свою жизнь самоубийством. Стрелял из АКМ(автомат калашникова модернизированный)в рожке 30 пуль,если бы полосонул по роте(100 солдат)уложил бы минимум пару десятков ребят. В итоге когда выяснилась причина,этот солдат украл у другого фотоаппарат, был пойман и соответственно наказан сослуживцев.
Так, что давайте дождёмся конца следствия. Тем более, что стрелял офицер.
Все комментарии (16)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.