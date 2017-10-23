На журналистку радиостанции «Эхо Москвы» напали с ножом
Вооруженное нападение произошло в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Как сообщает «Интерфакс», неизвестный, вооруженный ножом, ворвался в редакцию и ранил ведущую Татьяну Фельгенгауэр.
«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована», - цитирует агентство главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.
Отмечается, что нападавший задержан охраной и передан полиции. По словам медиков, угрозы для жизни журналистки нет.