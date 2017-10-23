]]> ]]>
Главная В России Новости

На журналистку радиостанции «Эхо Москвы» напали с ножом

13:24 23.10.2017

Вооруженное нападение произошло в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Как сообщает «Интерфакс», неизвестный, вооруженный ножом, ворвался в редакцию и ранил ведущую Татьяну Фельгенгауэр.

«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована», - цитирует агентство главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

Отмечается, что нападавший задержан охраной и передан полиции. По словам медиков, угрозы для жизни журналистки нет.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия, СМИ в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.10.2017, 20:56
Гость: Татьяна Алексеевна

Чисто по-человечески,то мне её жалко.И ведь прибежал он не в МК,и не в другую какую газету.А именно в Эхо Москвы.
"Нам не дано предугадать,ЧЕМ наше слово отзовется..."
А вообще-то надо думать о том,что языком выдаешь на гора.
23.10.2017, 17:02
Гость: Какое название

Такое и Эхо. Бумеранг всегда возвращается. Все что вещается - вам же и возвращается.
Следите за тем, к чему вы призываете, о чем говорите, чтобы от слов своих не было вам плохо.
И из кролика при желании можно сделать зубастого хищника.
Русофибия и экстримизм - это как причина и следствие.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.