На журналистку радиостанции «Эхо Москвы» напали с ножом

Вооруженное нападение произошло в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Как сообщает «Интерфакс», неизвестный, вооруженный ножом, ворвался в редакцию и ранил ведущую Татьяну Фельгенгауэр.

«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована», - цитирует агентство главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

Отмечается, что нападавший задержан охраной и передан полиции. По словам медиков, угрозы для жизни журналистки нет.