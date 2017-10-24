Компьютеры россиян атаковал вирус «Плохой кролик»

Компьютеры в России подверглись атаке нового вируса-вымогателя Bad Rabbit («Плохой кролик»).

По словам специалистов, вредоносная программа маскируется под обновление плагина Adobe Flash. Проникнув в компьютер, вирус шифрует содержащиеся в нем файлы и требует деньги за доступ к ним, пишет «Лента.ру».

Создатели вируса установили тариф за разблокировку зараженных компьютеров – 0,05 биткоина или около 16 тысяч рублей. На уплату выкупа дается 48 часов. Если пользователь не уложился в срок, сумма увеличивается.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что в России произошло самое массовое заражение «Плохим кроликом». Кроме того, вирус поразил компьютеры пользователей в Германии, Турции и на Украине.

Специалисты компании посоветовали пользователям сделать резервное копирование данных. Наряду с этим заблокировать исполнение файла c:\windows\infpub.dat, C:\Windows\cscc.dat и, по возможности, запретить использование сервиса WMI, сообщает ТАСС.

В нынешнем году это уже третья массовая атака вируса-шифровальщика. Ранее компьютеры по всему миру подвергались заражению вирусами WannаCry и ExPetr.

