Очередной скандал всколыхнул Росгвардию

Лейтенант Росгвардии в Чечне застрелил четырех сослуживцев и был ликвидирован дежурным подразделением

23 октября в Чеченской Республике лейтенант Росгвардии расстрелял в казарме четырех сослуживцев, которые скончались от полученных ранений. Он был вооружен автоматом, поскольку находился в карауле. Открывший огонь был ликвидирован дежурным подразделением. Сейчас в Росгвардии начата служебная проверка, а на место происшествия направлена группа офицеров центрального аппарата ведомства, в том числе военные психологи, которые будут выяснять обстоятельства и причины произошедшего.

Громкие происшествия преследуют Росгвардию практически с момента создания. В конце сентября МВД возбудило уголовное дело о поставке некачественных пайков для ведомства, а спустя пару недель по нему было задержано несколько подозреваемых в мошенничестве в особо крупных размерах. Дело в том, что мясные консервы, произведенные на Барышском мясокомбинате (БМК), не соответствовали стандартам питания и были признаны некачественной продукцией с завышенной стоимостью. В пресс-службе МВД отказались раскрывать подробности дела, сославшись на тайну следствия.

При этом руководство Росгвардии предпочитает не решать внутриведомственные проблемы, а вкладываться в бесконечные покупки и обновления формы. Поликарбонатные щиты со встроенным шокером, наручные часы, способные пережить ядерный взрыв, «умные» браслеты, позволяющие определить местонахождение бойцов, робототехника и самое современное оружие – далеко не полный список закупок Росгвардии.

Ранее Росгвардия решила перейти на новую форму. При этом СМИ обратили внимание, что тендеры на пошив формы еще не разыграны, но фирма, которая этим будет заниматься, уже известна – это ГК «Магеллан». Ее руководитель Игорь Шальнов уже много раз отмечал, что в скором времени его организация получит крупный заказ от Росгвардии. Конечно, быть уверенным в победе своей фирмы невозможно, если не заручиться протекцией «сверху». Журналисты предполагают, что руководитель Департамента реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии генерал-майор Сергей Милейко уже имеет договоренности с этой фирмой.

За фамилией Милейко уже числится громкий коррупционный скандал. В 2012 году он изменил условия тендера, в ходе которого нужно было закупить средства индивидуальной бронезащиты для полиции и Минобороны РФ, чтобы выиграть смогли определённые компании.

Росгвардия была организована год назад для борьбы с терроризмом, обезвреживания взрывных устройств и обеспечения порядка. Однако часть руководства силовиков, судя по всему, преследует свои личные цели. Случай в Чеченской Республике показал, что ситуация зашла слишком далеко и необходимо срочное вмешательство и наведение порядка в ведомстве.