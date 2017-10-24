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«Почта России» открыла онлайн сервис отправки телеграмм

11:56 24.10.2017

«Почта России» запустила в работу сервис онлайн заказа телеграммы, сообщает РИА Новости.

Проект был разработан в партнерстве с ПАО «Центральный Телеграф», который является поставщиком услуг и документальной электросвязи.

Онлайн сервис по отправке телеграмм находится в специальном разделе на сайте «Почта России». С его помощью можно оформить и оплатить отправку текстового сообщения в любое время из любой точки мира. При этом сохраняются все преимущества телеграммы: она остается юридически значимым документом, гарантируется соблюдение тайны связи и сохранение исходного текста сообщения.

Доставлена телеграмма будет в бумажном виде. При этом для доставки телеграммы теперь необязательно знать точный адрес получателя, достаточно указать номер его мобильного телефона. Оператор услуг сам уточнит адрес, по которому получателю будет удобно получить телеграмму. По умолчанию доставка телеграммы производится на следующий рабочий день, однако онлайн сервик позволяет выбрать доставку в определенную дату.

Онлайн сервис предлагает три вида телеграмм: обыкновенная, поздравительная и ритуальная. Стоимость услуги зависит от ее вида и региона доставки и составляет от 250 до 390 рублей. Оплатить можно при помощи банковской карты или мобильного платежа.

Темы: Почта в России, «Почта России»
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 18:14
Гость: blog2038

Не забудьте уточить год - мало ли чего.
24.10.2017, 17:40
Гость: иван з.

У нас посреди каждой деревушки на столбе висит синяя ракушка с таксофоном. Повесили их как-раз тогда, когда у каждой древней старухи в деревнях мобильники появились. Думаю, с этих таксофонов за все годы был сделан в среднем один звонок, чисто из любопытства. Этим летом снял трубку у такого таксофона и офигел-гудки идут. Вот бы узнать, во сколько эта забава государству обошлась.
24.10.2017, 15:28
Гость: стесняюсь спросить?

А что, их кто-то отправляет? А голубиную почту не хотят модернизировать? Дорогие почтовики - хватит смешить людей. Вы бы то, что есть наладили, работаете из рук вон плохо.
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