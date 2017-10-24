«Почта России» открыла онлайн сервис отправки телеграмм

«Почта России» запустила в работу сервис онлайн заказа телеграммы, сообщает РИА Новости.

Проект был разработан в партнерстве с ПАО «Центральный Телеграф», который является поставщиком услуг и документальной электросвязи.

Онлайн сервис по отправке телеграмм находится в специальном разделе на сайте «Почта России». С его помощью можно оформить и оплатить отправку текстового сообщения в любое время из любой точки мира. При этом сохраняются все преимущества телеграммы: она остается юридически значимым документом, гарантируется соблюдение тайны связи и сохранение исходного текста сообщения.

Доставлена телеграмма будет в бумажном виде. При этом для доставки телеграммы теперь необязательно знать точный адрес получателя, достаточно указать номер его мобильного телефона. Оператор услуг сам уточнит адрес, по которому получателю будет удобно получить телеграмму. По умолчанию доставка телеграммы производится на следующий рабочий день, однако онлайн сервик позволяет выбрать доставку в определенную дату.

Онлайн сервис предлагает три вида телеграмм: обыкновенная, поздравительная и ритуальная. Стоимость услуги зависит от ее вида и региона доставки и составляет от 250 до 390 рублей. Оплатить можно при помощи банковской карты или мобильного платежа.