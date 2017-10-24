Порядка 2,5% хлеба в России не соответствует гигиеническим нормам

Около 2,5% хлеба в России не соответствует норме по гигиеническим показателям, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

За 9 месяцев 2017 года специалисты ведомства провели исследование более 59 тысяч проб хлебобулочных изделий Всего было забраковано 995 партий хлебобулочных изделий общим объемом более шести тонн.

«Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) составил 2,5%», - отмечают в ведомстве.

По содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, пестициды, микротоксины) не соответствует нормативом 0,11% хлебобулочных изделий. По физико-химическим показателям, которые характеризуют качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность) не соответствовали нормативным требованиям 2,4% проб.

При этом специалисты ведомства отмечают, что за последние пять лет доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась.