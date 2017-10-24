Напавшего на ведущую «Эха Москвы» отправили под арест

Борису Грицу, который 23 октября напал с ножом на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия. Под арестом Гриц пробудет до 23 декабря, сообщает ТАСС.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. По словам следователя, он частично признал свою вину. Некоторое время назад стало известно, что ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Журналистка в результате нападения получила удар ножом в шею. В настоящее время она находится в реанимации, ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Гриц утверждает, что в течение нескольких лет находится в телепатической связи с журналисткой, при этом она изматывает его сексуальными домогательствами. По его словам, это и стало мотивом нападения.

