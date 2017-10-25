Генпрокуратура признала резню в Сургуте терактом

Резни в Сургуте, которую устроил представитель террористической ячейки, могло не случиться. Силовикам достаточно было найти в интернете обширную переписку ее организаторов. Однако этого сделано не было, и в итоге пострадали люди.

"В 2017 г. Югра – вновь объект террористической атаки. Центром всеобщего внимания стал Сургут, где член террористической ячейки устроил резню в центре города. В ходе расследования были получены данные о группе террористов, участники которой долго жили в Сургуте, тщательно готовили преступление. Однако ни их самих, ни преступные намерения никто не выявил и не пресек, пока не пострадали мирные люди.

Свои криминальные замыслы они открыто и свободно обсуждали в интернете, планировали, распределяли роли. Случившееся – яркий пример того, что система предупреждения и предотвращения таких преступлений дает сбои", – рассказал начальник управления Генпрокуратуры в УрФО Юрий Турыгин на заседании коллегии по безопасности при полпреде президента на Урале.

Напомним, трагедия потрясла Сургут 19 августа. Горожанин ранил ножом случайных прохожих на одной из центральных улиц, после чего погиб от рук правоохранителей. Власти не признавали случившееся терактом.

Депутаты гордумы решили помочь пострадавшим деньгами: при причинении легкого вреда здоровья, пострадавшие получат 50 тыс. руб., среднего – 100 тыс. руб., тяжкого – 150 тыс. руб. 19 сентября в Сургуте побывал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, которому доложили о состоянии расследования нападения.