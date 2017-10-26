В Москве установят памятник Михаилу Булгакову

В Москве появится памятник писателю Михаилу Булгакову. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

Планируется, что монумент будет установлен до 31 декабря 2018 года в сквере у музея Булгакова между домами 35 и 37 по Большой Пироговской улице.

Все работы по проектированию, сооружению и строительству памятника будут производиться за счет средств Международного благотворительного фонда П.И. Чайковского. Финансирование работ по благоустройству прилегающей к монументу территории будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных префектуре Центрального административного округа, за которой закреплено дальнейшее содержание памятника.