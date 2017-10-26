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В Москве установят памятник Михаилу Булгакову

13:45 26.10.2017
Михаил Булгаков Фото с сайта inopoisk.ru
Михаил Булгаков Фото с сайта inopoisk.ru

В Москве появится памятник писателю Михаилу Булгакову. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

Планируется, что монумент будет установлен до 31 декабря 2018 года в сквере у музея Булгакова между домами 35 и 37 по Большой Пироговской улице.

Все работы по проектированию, сооружению и строительству памятника будут производиться за счет средств Международного благотворительного фонда П.И. Чайковского. Финансирование работ по благоустройству прилегающей к монументу территории будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных префектуре Центрального административного округа, за которой закреплено дальнейшее содержание памятника.

Темы: Москва, Искусство и культура, Культура и искусство в России
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Комментарии читателей
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26.10.2017, 17:53
Гость: Какой памятник?

Это же ярый антисоветчик!
26.10.2017, 17:07
Гость: Татьяна Алексеевна

Вот только ЦЕРЕТЕЛИ не отдавайте на откуп этот вопрос!
А за памятник я ОБЕИМИ руками.
26.10.2017, 16:45
Гость: Русфанат

Давно пора. А то в Киеве уже десять лет как памятник есть, а у нас нет. А ведь М.А.Булгаков русский, а не украинский писатель.
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