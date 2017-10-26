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В театр Джигарханяна в Москве пришли с обысками

13:36 26.10.2017
Армен Джигарханян © KM.RU
Армен Джигарханян © KM.RU
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Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

В рамках обыска, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, проводится выемка документов. С чем связаны следственные мероприятия, собеседник агентства не уточнил.

Факт обыска подтвердила РБК представитель театра Наталья Корнеева. По ее словам, следственные мероприятия проводятся в бухгалтерии. Кто проводит обыск и в связи с чем, Корнеева предположить затруднилась.

ТАСС Корнеева в свою очередь сообщила, что в театре «произошел рейдерский захват полицией».

В пресс-службе МВД заявили РБК, что об обысках в театре Джигарханяна «информации нет».

Пост директора Театра Джигарханяна до недавнего времени занимала супруга 82-летнего Армена Джигарханяна — 38-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская. 19 октября Цымбалюк-Романовская заявила, что покидает театр и подает на развод.

Джигарханян в интервью телеканалу НТВ назвал супругу «монстром» и обвинил ее в желании завладеть его состоянием и театром.

25 октября стало известно, что Джигарханян заявил в полицию о краже у него в помещении театра общегражданского паспорта. Было заведено уголовное дело.

Темы: Расследования в России, Театр в России
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Комментарии читателей
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26.10.2017, 20:26
Гость: иван з.

Да нет, у Вас все замечательно написано, особенно первая буква.
26.10.2017, 19:59
Гость: А теперь, горбатый.!...

Поднялся галдеж и лай
И только старый попугай "ара"
Громко крикнул из ветвей:
"Жираф большой- ему видней!"
-
Ах, водевиль- водевиль!
-
Прежде чем жениться на молоденькой
Паспорт свой открой и посмотри
Ты все поймёшь и все увидишь там
Ты все поймёшь и все увидишь сам!

-
26.10.2017, 18:56
Гость: Федя1

Это очень естественное возрастное явление называется старческая деменция или Альцгеймер.
Все комментарии (13)
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