В театр Джигарханяна в Москве пришли с обысками

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

В рамках обыска, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, проводится выемка документов. С чем связаны следственные мероприятия, собеседник агентства не уточнил.

Факт обыска подтвердила РБК представитель театра Наталья Корнеева. По ее словам, следственные мероприятия проводятся в бухгалтерии. Кто проводит обыск и в связи с чем, Корнеева предположить затруднилась.

ТАСС Корнеева в свою очередь сообщила, что в театре «произошел рейдерский захват полицией».

В пресс-службе МВД заявили РБК, что об обысках в театре Джигарханяна «информации нет».

Пост директора Театра Джигарханяна до недавнего времени занимала супруга 82-летнего Армена Джигарханяна — 38-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская. 19 октября Цымбалюк-Романовская заявила, что покидает театр и подает на развод.

Джигарханян в интервью телеканалу НТВ назвал супругу «монстром» и обвинил ее в желании завладеть его состоянием и театром.

25 октября стало известно, что Джигарханян заявил в полицию о краже у него в помещении театра общегражданского паспорта. Было заведено уголовное дело.