Задержки зарплаты связаны с советской традицией

Российские силовые органы по поручению главы государства будут разбираться с массовыми задержками зарплат

В стране вовремя не получают заработанное десятки тысяч человек. Задержки зарплат стали отличительной приметой постсоветской России, но на Западе эта проблема практически неведома. В чем же разница?

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Президент Путин пообещал дать сигнал Генпрокуратуре и Следственному комитету, чтобы они разобрались с задолженностями по зарплате. На совещании с членами правительства президент отметил, что 60 тыс. россиян вовремя не получают зарплату. «И задолженность свыше 3 млрд, там почти три с половиной», – сказал он, обращаясь к министру труда и соцзащиты Максиму Топилину, передают РИА «Новости».

Глава Минтруда в свою очередь уточнил, что общая задолженность составляет 3,387 млрд рублей. «В прошлом году это было 4,5–4,8 млрд, то есть мы плавно задолженность снижаем, но понимаем, безусловно, что эта проблема остается достаточно острой, и мы пытаемся в каждом конкретном случае, что называется в ручном режиме, силами инспекторского реагирования, силами Федеральной службы по труду и занятости в каждой ситуации разбираться и максимально принимать меры по взысканию задолженности», – сказал Топилин.

Топилин прямо признается, что решать проблему приходится в ручном режиме, а это значит, что законные и системные методы для этого отсутствуют. Тем самым глава Минтруда подтверждает особенный путь России по части борьбы с подобным обманом работников.

На Западе, конечно, тоже бывают ситуации, когда компания не платит сотрудникам зарплаты. Однако там это частные случаи, и проблема не приобретает столь острый и постоянный характер.

В чем причина того, что задолженности по зарплате – постоянная проблема постсоветской России? Почему наша страна не решила эту проблему так же, как решила много других, взяв соответствующие рецепты у Запада?

Возможно, советское наследие и традиция, когда практически единственным работодателем было государство, оказались слишком сильными. В России, с одной стороны, правовой статус наемных работников слабый, с другой – кара для работодателей за задержки зарплат незначительна.

Вот в Европе и США задолженности по зарплате для работодателя чреваты большими штрафами и административной ответственностью (вплоть до банкротства компании), поэтому компании относятся к этим вопросам со всей ответственностью, отмечает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук.

«На Западе компании, задерживающие заработную плату, действительно подвергаются серьезным проверкам. И если проверяющие находят причины, по которым компания не в состоянии осуществлять в полном объеме свою деятельность, ее банкротят, продают и средства, вырученные от продажи, отдают в пользу сотрудников. Такая процедура ощутимо дисциплинирует владельцев компаний», – согласен первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

В России же работодатели, если они попали под санкции трудовой инспекции, как правило, отделываются незначительными штрафами – 30–50 тыс. рублей для предприятий и 1–5 тыс. рублей для ИП. При повторном нарушении штрафы возрастают, но тоже некритично – до 30 тыс. рублей для ИП и до 150 тыс. для юрлиц.

Сотруднику, которому задерживают зарплату, по Трудовому кодексу положена компенсация. Однако она чисто символическая. При задержке зарплаты в 20 тыс. рублей на пять дней, например, при ключевой ставке ЦБ РФ в 9%, положена компенсация аж в 60 рублей.

Вот если зарплату задержали больше чем на 15 дней, то согласно ст. 142 ТК РФ сотрудник может прекратить работу до тех пор, пока долг не будет полностью погашен. Главное – письменно предупредить об этом работодателя. Причем за время вынужденного такого простоя работник имеет право на получение зарплаты исходя из среднего заработка.

Но кто сегодня в России знает эти права, пользуется ими и отстаивает их?

На Западе же работник в подобном случае обязательно пойдет в суд – или же обратится в профсоюз. «Во многих развитых странах существуют мощные профсоюзные организации. И трудящиеся часто обращаются к профсоюзам, не боясь быть уволенными работодателем. В случае возникновения спорных ситуаций выходят на митинги и забастовки, и это приносит результаты», – говорит Сигал.

Парадоксально, но порою на уровне законодательства в России защита прав работников организована даже лучше, чем в западных странах. В США, например, до сих пор нет законодательного права на отпуск. «Проблема в мышлении и правоприменении. Работники не привыкли сплоченно отстаивать свои права, и зачастую проблема решается через обращения на верхний уровень власти. Но прокурорские проверки на работодателей имеют большое влияние», – говорит Сигал.

Однако дело не только в том, что россияне не привыкли обращаться в суд. «В случае спора с работодателем российские суды часто встают на сторону компаний. При обращении в Трудовую инспекцию рассмотрение дела может растянуться на месяцы. При этом, даже если компания нарушила трудовой договор и суд встал на вашу сторону, победа работника может быть «пирровой» – в дальнейшем работодатели с настороженностью будут относиться к конфликтным работникам», – говорит Ткачук.

Иными словами, если российский наемный работник начнет отстаивать свои права, как западные коллеги, то он может не только не увидеть уже отработанных денег, но еще и оказаться на улице.

«В небольших городах работу сложно найти, поэтому там россияне держатся за любую работу», – говорит Ткачук.

Вернуть долги по зарплате в России удается только в одном случае – при банкротстве предприятия. Да и то если собственник компании до этого не успел вывести все деньги за границу или конкурсные управляющие не распродали оставшееся имущество за гроши.

Наконец, есть еще одна российская особенность, способствующая данной проблеме, – и она тоже осталась с советских времен. Это принцип налогообложения зарплат. В России сотрудники получают на руки уже «чистые» зарплаты, а обязанность уплаты налогов по ним лежит на работодателе. На Западе все наоборот – компании платят «грязную» зарплату, с которой работники должны самостоятельно уплатить налоги. Соответственно, компании на Западе заинтересованы в том, чтобы платить «белые» зарплаты – ведь все равно не им уплачивать с них налоги. А «белые» зарплаты гораздо проще отсудить в случае конфликта с работодателем.

Директор стратегических проектов CAF Group Валентин Островский называет несколько причин того, что долги по зарплате – до сих пор актуальная проблема. Во-первых, в России дефицит высококвалифицированных специалистов высшего управленческого звена, которые обладают навыками управления в кризисных ситуациях.

«Многие не вынесли необходимых уроков из последствий прошлых кризисных ситуаций, а директора многих госпредприятий вообще решили, что вот их-то спасать государство будет в первую очередь, и активных действий для преодоления сложностей (в том числе касающихся выплат зарплат сотрудникам) не предпринимали», – говорит Островский.

Во-вторых, у менеджмента мало инструментов для решения финансовых проблем в условиях дефицита средств. «Банкиры свои финансовые проблемы решили, а вот реальному сектору помогли крайне мало», – говорит Островский.

Наконец, говорит эксперт, контроль со стороны чиновников за ситуациями с невыплатами заработной платы в течение длительного времени был просто номинальным. «Вспомнить хотя бы бывшего самарского губернатора Николая Меркушкина, который в проблемах с заработными платами винил Запад, в то время как виноваты были свои же собственные соотечественники, плохо исполнявшие свои должностные обязанности», – говорит собеседник.

И, конечно, бывают случаи мошенничества, когда владелец компании изначально водит рабочих за нос. «Ведь большинство считает, что серьезного наказания за свои действия не понесет», – заключает Островский.

