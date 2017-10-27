Москва разрешила ввоз в Россию турецких томатов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым турецкие томаты могут вновь появиться в российских магазинах.

Документ вступает в силу с 1 ноября. Поставки помидоров из Турции возобновятся в течение недели с этой даты. Объем ввозимой продукции определит Министерство сельского хозяйства России, сообщает РИА «Новости».

Вице-премьер Аркадий Дворкович убежден в том, что возобновление поставок в страну турецких томатов не нанесет ущерба отечественным сельхозпроизводителям. По его словам, объем импортных овощей не превысит одного-двух процентов от общего российского рынка.

Вместе с тем он добавил, что Турция попросила расширить список предприятий-поставщиков в рамках предусмотренного объема ввоза продукции. Данный вопрос будет обсуждаться в Россельхозе.

Запрет на поставки в Россию турецкой сельхозпродукции был наложен после того, как истребитель ВВС Турции сбил российский бомбардировщик в Сирии. Налаживание отношений между Москвой и Анкарой началось после официальных извинений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.