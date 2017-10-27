]]> ]]>
Главная В России Новости

ФАС: Минобороны нарушило закон о госзакупках

15:30 27.10.2017
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) рассмотрела жалобу МОО «Единство и Честь» на действия Минобороны России при проведении аукциона на комплексное техническое обслуживание и санитарное содержание фондов довузовских общеобразовательных учреждений министерства. Начальная (максимальная) цена контракта составила 378 млн рублей.

В ходе рассмотрения жалобы антимонопольный орган обнаружил в действиях заказчика ряд нарушений Закона о контрактной системе. В частности, ФАС установила, что заказчик необоснованно укрупнил лот.

«Аукционная документация предусматривала выполнение работ в более чем 300 зданиях образовательных учреждений, расположенных в разных регионах страны. Объекты, работы по обслуживанию которых закупаются Минобороны России, находятся в Петрозаводске, Мурманске, Туле, Владикавказе, Приморском крае, Ленинградской области, Пермском крае, Оренбурге, Москве, Севастополе и ряде других значительно удаленных друг от друга регионах», - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

ФАС России предписал заказчику внести изменения в документацию об аукционе так, чтобы объект закупки был разделён на отдельные лоты.

Темы: Министерство обороны РФ, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
Источник: ФАС России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.