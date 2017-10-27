ФАС: Минобороны нарушило закон о госзакупках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) рассмотрела жалобу МОО «Единство и Честь» на действия Минобороны России при проведении аукциона на комплексное техническое обслуживание и санитарное содержание фондов довузовских общеобразовательных учреждений министерства. Начальная (максимальная) цена контракта составила 378 млн рублей.

В ходе рассмотрения жалобы антимонопольный орган обнаружил в действиях заказчика ряд нарушений Закона о контрактной системе. В частности, ФАС установила, что заказчик необоснованно укрупнил лот.

«Аукционная документация предусматривала выполнение работ в более чем 300 зданиях образовательных учреждений, расположенных в разных регионах страны. Объекты, работы по обслуживанию которых закупаются Минобороны России, находятся в Петрозаводске, Мурманске, Туле, Владикавказе, Приморском крае, Ленинградской области, Пермском крае, Оренбурге, Москве, Севастополе и ряде других значительно удаленных друг от друга регионах», - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

ФАС России предписал заказчику внести изменения в документацию об аукционе так, чтобы объект закупки был разделён на отдельные лоты.