На Курилах готовят базу для кораблей, способных решать стратегические задачи

Россия намерена создать военно-морскую базу на острове Матуа Большой Курильской гряды



Авианесущий крейсер проекта 1143 «Кречет». Фото с сайта wikimedia.org

О возможности размещения там пункта базирования кораблей сообщалось ещё в 2016 г., но сейчас речь идёт именно о создании полноценной военно-морской базы. Критики проекта обращают внимание на дороговизну проекта и то, что построенные ещё японцами укрепления пришли в совершеннейшую негодность.

О том, зачем и в каком формате база на Курильской гряде необходима нашему Тихоокеанскому флоту, Накануне.RU рассказал председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

- Чем обусловлена необходимость строительства новой базы на Курилах?

- Инфраструктурно мы развиваем Тихоокеанский флот на курильском и сахалинском направлениях, для нашей стратегии это естественный процесс. Если смотреть на расположение Курил и в целом на восточное направление, то учитывая перспективы всех многообразных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), развитие курильского направления в интересах ТОФ, сухопутных войск, в интересах морской пограничной охраны – давно назревшая тема.

- Раньше речь шла о пункте базирования кораблей. Чем он отличается от военно-морской базы?

- Уже 2-3 года реализуется программа, связанная, в первую очередь, с созданием условий для базирования кораблей флота, в эти условия входит и создание причального фронта на этом острове, ведутся разработки и на других островах для того, чтобы мы могли позволять заходить кораблям более тяжёлого тоннажа. Потому что очень часто Курильские острова по своим природным характеристикам позволяли становиться большим кораблям на рейд, на бочку или на якорь, а с этих больших кораблей в виде челночного обслуживания спускали маленькие катера.

В советские времена на этих островах были пункты материально-технического обеспечения, то есть временные сооружения, позволявшие кораблям Тихоокеанского флота получать необходимое тыловое содействие.

Сейчас идёт речь о том, чтобы это было полноценное инфраструктурное обеспечение для того, чтобы и корабли базировались, и морская авиация с учётом сейсмики в этом регионе, имела возможность размещаться. Идут многоплановые проработки по созданию всей инфраструктурной системы, не только чтобы причалы поставить, но и решать другие вопросы.

Курилы, если смотреть на географию, на геополитические процессы, которые происходят и на Корейском полуострове, и в других частях АТР, – это то, что позволяет России оперативно служить балансу безопасности в регионе. Потому что народы АТР всё чаще обращаются к России за защитой, за противодействием экспансии со стороны Америки, а прогнозы говорят, что в регионе будут усиливаться другие страны и поэтому и далее Курилький район морского базирования будет только развиваться.

- Какие корабли планируется разместить на этой базе?

- Сейчас происходит в первую очередь изучение глубин, изучение бухт, которые приспособлены к обустройству, с учётом сейсмики, с учётом цунамо- и ураганоопасности этого района, чтобы бухты позволяли заходить кораблям без особых дноуглубительных работ, поскольку это очень затратно и само по себе создание инфраструктуры на Курилах для флота, для авиации, для пограничников (надо воспринимать всё это в комплексе) – это очень дорогой и экономически затратный процесс, но он необходим для обороны страны, для роста влияния и поддержания баланса безопасности в регионе.

Вопрос о размещении и базировании кораблей первого–второго ранга сейчас ещё изучается, поскольку это требует совершенно иных капиталовложений, нежели размещение пограничных катеров и кораблей (они, в основном, третьего ранга). Это вопрос не только причального фронта, но и вопрос наличия энергетики, наличия баз хранения оружия, способности ремонтировать корабельную и авиационную технику, а не только транспортировать в другие регионы Дальнего Востока. Это затратно с учётом погоды, она всегда переменчива на Курилах.

В этом ключе вопрос и исследуется – какого ранга корабли природные условия позволят нам размещать на постоянной основе. Потому что всё больше и больше сейчас есть тенденция держать наши корабли не только во Владивостоке, не только в тех привладивостокских районах и на Камчатке, а и непосредственно на передовом курильском направлении. А надводные корабли или подводные лодки могут быть размещены только после того, как изыскательские и другие меры могут быть осуществлены.

Малые ракетные корабли третьего ранга по примеру Каспия (хотя это и закрытый морской район) с достаточным вооружением способны решать стратегические задачи, если в этом будет потребность. Поэтому вопрос о том, какого ранга корабли будут базироваться не является принципиальным с точки зрения потенциалов. Мир уже увидел, что наши корабли третьего ранга, вооружённые ракетами современного класса, способны менять стратегическую ситуацию, а не выполнять задачи только в тактическом плане.

- Речь идёт об ударах ракетами "Калибр" по террористам в Сирии?

- Да, это удары по террористам за тысячу- полторы тысячи километров. Вопрос стоит в том, что мы готовы предоставить условия для базирования кораблей первого-второго рангов, но и корабли третьего ранга, если этого потребуют интересы нашей страны, могут быть использованы для защиты и обороны Отечества.

- Можно ли что-то сказать о сроках строительства?

- По срокам есть разные планы, но, скорее всего, инфраструктурное обеспечение займёт о трех до пяти лет. За это время наши заводы способны построить новые корабли, новые подводные лодки и другую необходимую технику и вооружение, которые там надо размещать. Курильский район морского базирования требует новых кораблей, новых мер обеспечения.