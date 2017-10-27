Американские СМИ в России пострадают за грехи своей страны

Россия, как и обещала, не оставит без ответа преследование отечественных СМИ в США

Давление США на российские медиа вышло на новый уровень. Социальная сеть Twitter приняла решение «немедленно» запретить рекламу на всех аккаунтах, принадлежащих российским телеканалу RT и агентству Sputnik. Россия будет вынуждена ответить. Но главное – происходящее является признаком огромных проблем, которые переживают Соединенные Штаты.

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Россия, как и обещала, не оставит без ответа преследование отечественных СМИ в США. Беспрецедентное решение частной компании Twitter заблокировать размещение рекламы со всех аккаунтов RT и Sputnik вызвало крайне резкую реакцию Москвы.

«Расцениваем это как очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности российского телеканал Russia Today и ставший результатом давления части американского истеблишмента и спецслужб. Ответные меры, естественно, последуют. Подчеркиваем, что воспрепятствование деятельности российских СМИ, в том числе осуществляемое при помощи арсенала спецслужб, свидетельствует о грубом нарушении Соединенными Штатами Америки как международных, так и внутренних законодательных актов, гарантирующих свободу слова. Присоединение к этой кампании частных корпораций свидетельствует о беспрецедентной атаке американских силовиков на СМИ», – подчеркивается в комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.

Советник президента России Герман Клименко заявил, что «нельзя просто так взять и отказаться оказывать услуги, которые вы обещаете людям. В правилах же нет исключений, нет каких-то запретов для российских интернет-СМИ». По мнению Клименко, полностью блокировать Twitter в России не стоит, поскольку такие методы свойственны Украине, которая целиком запрещает российские соцсети. «Вступать в аналогичное дело, мне кажется, глупо. А вот с точки зрения права – ситуация прозрачная. Здесь дело для юристов, и оно мне представляется весьма перспективным», – заявил он в интервью газете ВЗГЛЯД.

Руководитель подпавших под блокировку СМИ Маргарита Симоньян, в свою очередь, отметила, что считала теорией заговора то, что соцсетью Twitter управляют спецслужбы США, однако компания «сама в этом призналась». В данной ситуации Симоньян высказала жалость к американским журналистам, которые «в России теперь, вероятно, почувствуют всю нежность российских ответных мер».

Напомним, что компания Twitter приняла решение исключить рекламу на всех аккаунтах, принадлежащих RT и Sputnik, «немедленно». Решение основано на работе, проведенной по ситуации с якобы «вмешательством» агентств в выборы президента США в 2016 году.

При этом 29 сентября представители компании на слушаниях в сенате огласили совершенно другие данные: RT в 2016 году потратил на рынке рекламы США более 274 тыс. долларов через аккаунты @RT_com, @RT_America и @ActualidadRT. Однако Twitter отметил, что RT рекламировал только лишь новостные сюжеты. В публичной версии доклада Twitter содержатся неточные и устаревшие данные об RT, но при этом нет никаких доказательств «вмешательства» телеканала в выборы.

Сенаторы Марк Уорнер и Адам Шифф тогда заявили, что соцсети приложили недостаточно усилий в поисках «российского вмешательства». Видимо, решение о блокировке RT и Sputnik – это доказательство «достаточных усилий».

Таким образом, у России есть несколько вариантов для ответа. Первый и самый очевидный уже проанализировал Герман Клименко. Тотальный запрет сервиса Twitter в России не станет серьезным ударом по свободе слова – основная информация распространяется через Facebook и Telegram.

Конечно, тотально запрещать сервисы – не наш метод, но, с другой стороны, закон есть закон. Сеть LinkedIn заблокирована в России уже больше года из-за нарушения правил хранения персональных данных российских пользователей. И разблокировать ее только ради того, чтобы не быть похожим на Украину, до тех пор, пока компания не приведет свою деятельность в соответствие с законодательством, никто не собирается.

Впрочем, и Захарова, и Симоньян, говоря об ответных мерах, имеют в виду создание проблем не у американских соцсетей, а у американских журналистов. Twitter в данном случае лишь инструмент, а цель удара – блокировать возможность российских СМИ работать в США на тех же условиях, что и остальные журналисты.

Поэтому по принципу зеркальности Москва, вероятно, предпримет меры, затрудняющие работу американских СМИ в нашей стране. В первую очередь – пропагандистских, финансируемых из бюджета Госдепа. Таких как радио «Свобода» и его многочисленные клоны, название одного из которых до степени смешения похоже на имя одного из легионов вермахта («Идель.Реалии» и «Идель – Урал» соответственно).

Но принципиальное отличие ситуации в США от положения дел в нашей стране заключается в том, что американские власти действительно боятся RT и Sputnik. А число российских слушателей той же «Свободы» со всеми ее клонами вряд ли превышает несколько тысяч человек. На положение дел в стране они не влияют и, в отличие от советских времен, никакого «сакрального знания» предложить не могут. То, о чем не пишут российские государственные СМИ, освещают частные издания, плюс любой факт сложно скрыть от социальных сетей.

Поэтому жалость Симоньян к американским СМИ – не издевательство и не фигура речи. Их действительно жалко, как в любой кризисной ситуации жалко тех, от кого ничего не зависит и кто ни на что не способен повлиять – но страдает просто потому, что иначе вести себя государства не могут.

А то, что к борьбе с российскими СМИ в США подключаются даже якобы «частные» компании, в очередной раз демонстрирует, как близко нынешняя американская политсистема подошла к Советскому Союзу начала 80-х годов.

Страх перед альтернативным неконтролируемым мнением, шпиономания, уверенность в том, что любые внутренние проблемы – это происки внешних врагов: США тяжело больны, как был тяжело болен СССР в последнее десятилетие своего существования.

И найдется ли действенное лекарство, или промышленно развитым и успешным штатам вроде Калифорнии или Новой Англии надоест жить в одном государстве с «реднеками» и «кормить Детройт» – сказать сложно. Пока что все идет в сторону второго сценария.

Впрочем, как бы ни развивалась ситуация в США, скорых и ощутимых проблем для американских СМИ и их сотрудников в нашей стране это не отменит. Не потому, что они опасны или кому-то мешают. Просто потому, что безответными гонения на российские СМИ в любой стране быть не могут.