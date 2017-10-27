В России планируют ввести обязательное страхование от киберрисков

В России планируется создать масштабный рынок страхования от киберрисков, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания инициатором программы выступает Сбербанк. Ожидается, что к 2020 году полис информационной безопасности может стать обязательным для таких стратегических отраслей, как металлургия, машиностроение, судостроение, авиапром, банковская сфера, аэропорты, вокзалы.

Планируется также ввести некий индустриальный стандарт по обязательному аудиту информационной безопасности, где будут прописаны условия страхования и сбора статистики, модели акуарных расчетов тарифов.

Для реализации данного проекта будут внесены соответствующие поправки в Закон об организации страхового дела (добавлен новый вид страхования). Поправки также затронут Налоговый кодекс, так как расходы на проект должны будут снижать налоговую базу.

По словам специалистов, услуга киберстрахования в первую очередь будет интересна финансовым организациям, провайдерам, компаниям, занимающимся обработкой персональных данных. Однако, при этом они считают, что обязательность такому виду страхования не подходит.

За последний год вирусы-вымогатели поразили IT-системы многих компаний по всему миру. В частности, кибератака WannaCry затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах мира. Напомним, в минувший вторник ряд российских СМИ, а также банки из первой двадцатки атаковал вирус-шифровальщик BadRabbit.