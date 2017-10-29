В Североморске началось расследование гибели военного и его семьи

В одной из квартир города Североморска найден мертвым военнослужащий и члены его семьи – жена и ребенок.

В пресс-службе Северного флота «Интерфаксу» сообщили, что командование совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводит проверку по факту происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Источник в следственных органах Мурманской области добавил, что отрабатываются все возможные версии произошедшего. Согласно одной из них, военнослужащий сначала застрелил супругу и ребенка, а затем покончил с собой. Собеседник агентства также отметил, что накануне происшествия военный не вышел на службу.