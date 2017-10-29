]]> ]]>
Главная В России Новости

В Североморске началось расследование гибели военного и его семьи

20:16 29.10.2017
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

В одной из квартир города Североморска найден мертвым военнослужащий и члены его семьи – жена и ребенок.

В пресс-службе Северного флота «Интерфаксу» сообщили, что командование совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводит проверку по факту происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Источник в следственных органах Мурманской области добавил, что отрабатываются все возможные версии произошедшего. Согласно одной из них, военнослужащий сначала застрелил супругу и ребенка, а затем покончил с собой. Собеседник агентства также отметил, что накануне происшествия военный не вышел на службу.

  

Темы: Россия, Происшествия в армии, Расследования в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.10.2017, 21:41
Гость: неври патолог

А , б, тебе бы проверица...
29.10.2017, 21:32
Гость: прохожий

Ошибаешься,уже были такие случаи.
29.10.2017, 20:58
Гость: А вы думали

что полковник Юрий Дмитриевич Буданов - это последний, с кем пехотинцы Кадырова поквитаются?
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.