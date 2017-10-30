Сын Хрущева поведал тайну отношений между Россией и США

Младший сын Никиты Хрущева 82-летний доктор технических наук Сергей Хрущев, который с 1991 года проживает в США, выступил в Музее ядерных испытаний Лас-Вегаса.

Хрущев-младший описал отношения между Москвой и Вашингтоном за последние 100 лет. По его словам, адресованная Западу знаменитая фраза его отца "Мы вас похороним" являлась лишь попыткой скрыть истинные слабости СССР. Россия никогда не была, в том числе сегодня, "даже близка" по мощи к силе объединенного Запада. Как считает сын советского лидера, в период холодной войны США действовали "как мировой жандарм", а СССР стремился "не показывать испуг и слабость".

Та же тенденция, утверждал Хрущев, проявилась во время Карибского кризиса 1962 года, а также в отказе его отца от предложения Джона Кеннеди отправить совместную миссию на Луну: советский лидер боялся, что американская сторона узнает о недостатках космической программы СССР.

Как сообщил Хрущев, окончание холодной войны показало "разницу культур и ценностей" между СССР и США. В то время как Михаил Горбачев надеялся на установление "дружеских и союзнических" отношений с Вашингтоном, Рональд Рейган считал, что США "выиграли войну".

На взгляд сына советского лидера, секретом мирного сосуществования России и США является взаимная демонстрация уважения и благопристойности, сообщает ТАСС.