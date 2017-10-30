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Сын Хрущева поведал тайну отношений между Россией и США

10:32 30.10.2017
Никита Сергеевич Хрущёв. Фото Junge, Heinz с сайта wikimedia.org
Никита Сергеевич Хрущёв. Фото Junge, Heinz с сайта wikimedia.org
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Младший сын Никиты Хрущева 82-летний доктор технических наук Сергей Хрущев, который с 1991 года проживает в США, выступил в Музее ядерных испытаний Лас-Вегаса.

Хрущев-младший описал отношения между Москвой и Вашингтоном за последние 100 лет. По его словам, адресованная Западу знаменитая фраза его отца "Мы вас похороним" являлась лишь попыткой скрыть истинные слабости СССР. Россия никогда не была, в том числе сегодня, "даже близка" по мощи к силе объединенного Запада. Как считает сын советского лидера, в период холодной войны США действовали "как мировой жандарм", а СССР стремился "не показывать испуг и слабость".

Та же тенденция, утверждал Хрущев, проявилась во время Карибского кризиса 1962 года, а также в отказе его отца от предложения Джона Кеннеди отправить совместную миссию на Луну: советский лидер боялся, что американская сторона узнает о недостатках космической программы СССР.

Как сообщил Хрущев, окончание холодной войны показало "разницу культур и ценностей" между СССР и США. В то время как Михаил Горбачев надеялся на установление "дружеских и союзнических" отношений с Вашингтоном, Рональд Рейган считал, что США "выиграли войну".

На взгляд сына советского лидера, секретом мирного сосуществования России и США является взаимная демонстрация уважения и благопристойности, сообщает ТАСС.

Темы: Отношения России и США
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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30.10.2017, 14:58
Гость: Финский эксперт

Мда-а-а... Есть же люди, им врать как кушать. Даже я знаю, что именно в то время произошло, а этот доктор наук незнайкой прикинулся. В 1959 году Хрущев посетил США. Он общался не только с президентом Эйзенхауэром, но и с простыми людьми, которые огромными толпами вываливали на улицы, чтобы увидеть "страшного русского". А Хрущев показал себя человеком радушным, общительным и добродушным. Он с удовольствием пробовал американские угощения на камеру, даже не осознавая, что делает кому-то бесплатную рекламу. Простые американцы просто обожали Хрущева. Потом договорились об ответном визите Эйзенхауэра в Москву, которая так и не состоялась по вине американцев. В 1960 году над Свердловском был сбит американский самолет-разведчик. После этого Хрущев просто как бы надломился. Он верил в дружбу с американцами, верил в мирное сосуществование, а получил нож в спину. В свете свершившегося ни о какой миссии на Луну и речи не могло быть. Шёл бы наш уважаемый доктор опять в школу учиться.
30.10.2017, 14:57
Гость: РЖГ

У всех предателей участь лизать сапоги хозяину.
30.10.2017, 14:56
Гость: Безусловно

С.Хрущёв лукавит мягко говоря и я легко это докажу. СССР уступал но только в количестве боеголовок до начала 70-х годов, а концу 70-х у СССР их уже стало больше чем в США. В других видах вооружения СССР тоже превосходил США, причем намного в танках и бронетехнике. А кто был сильнее доказывают факты а не фантазии Хрущёва младшего. Война США во Вьетнаме окончилась буквально позорным поражением США они буквально уносили оттуда ноги. Там была 500000 военная группировка США плюс ещё были войска союзников. Но это не помогло. СССР когда ввел войска в Афганистан, эта группировка не превышала 130 т.ч. и без помощи союзников, талибам помогали страны НАТО, нефтяные страны арабского БВ, Пакистан, Китай да кто только не помогал но ничего сделать не могли и только через два года когда уже давно были выведены войска из Афгана Наджибула не удержался, Горбачёв не стал помогать Афганистану. Талибы признавали что шурави были настоящими воинами и признают что амеры и в подмётки не годятся тем советским воинам. И уверен случись фронтальное столкновение двух армий без применения ЯО СССР и США периода 1981-1984 годов за два три месяца армия янки была бы наголову разгромлена.
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