За взятку от Шакро генерал СК ответит в одиночестве

Никандров и Ламонов активно дают показания на Михаила Максименко, который от сотрудничества со следствием отказывается

Следственное управление ФСБ РФ завершило основные следственные действия в отношении бывшего начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаила Максименко. Он пойдет в суд по обвинению в получении взятки в $500 тыс. за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) — «правой руки» «вора в законе» Захария Калашова.

© Стоп-кадр видео. Источник: rosbalt.ru

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, ФСБ завершила все экспертизы и другие следственные действия, связанные с получением взятки Максименко. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения в окончательной редакции, после чего он получит возможность начать знакомиться с материалами дела. Они будут выделены в отдельное производство из общего расследования об организации преступного сообщества Захарием Калашовым (Шакро молодой), о даче взятки сотрудникам СК РФ и получении ими крупных сумм.

Собеседник агентства напомнил, что 19 декабря у Максименко истекает предельный срок содержания под стражей — 1,5 года. Он был арестован 19 июля 2016 года. Сам генерал, после того, как со следствием начали сотрудничать его ближайшие соратники — экс-замглавы ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров и экс-начальник УСБ СК РФ Александр Ламонов, — отказывается от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ.

Главная интрига заключается в том, какие обвинения в окончательной редакции будут предъявлены Никандрову и Ламонову. Первый летом 2017 года начал сотрудничать со следствием, из-за чего дело было сразу «засекречено». По этой же причине 16 октября было решено провести в закрытом режиме слушания о продлении Никандрову сроков содержания под стражей.

По данным «Росбалта», Никандров активно дает показания на Максименко, но уверяет, что денег от него не получал, а решения об освобождении Кочуйкова принимал бесплатно, так как от генерала зависела его дальнейшая карьера.

Также Никандров активно рассказывает о других историях, которые могут заинтересовать ФСБ, в его показаниях неоднократно звучала фамилия начальника ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова. В связи с этим последний был допрошен, у него провели обыск. После подобных событий Дрыманов, как рассказал источник «Росбалта», в срочном порядке уехал в командировку в Сирию — как лицо, сопровождающее груз гуманитарной помощи.

«Если с Никандровым все-таки подпишут сделку со следствием, то судить его будут отдельно от Максименко», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, Ламонов начал сотрудничать со следствием недавно. Однако и он может уйти от обвинений в получении взятки, став только посредником при передаче денег Максименко.

Как отметил источник «Росбалта», не до конца ясно, сколько эпизодов взяток инкриминируют Максименко. На данный момент полностью завершены все следственные действия о получении генералом $500 тыс. за освобождение Кочуйкова. Также уже почти закончены все мероприятия о получении Максименко 1 млн рублей от петербургского бизнесмена Бадри Шенгелия.

Еще генерал обвиняется в том, что взял взятку в виде внедорожника от бизнесмена Дмитрия Смычковского. Сам предприниматель объявлен в розыск. По словам собеседника агентства, помимо этого ФСБ сейчас активно проверяет сведения о том, что Максименко получил деньги от экс-советника председателя Верховного суда Игоря Борисенко и ценный подарок от миллиардера Андрея Скоча. За эти преподношения генерал организовывал нужные решения следователей в разных регионах.

«Максименко „железно“ инкриминируют взятку за Кочуйкова и, возможно, взятку от Шенгелии. По другим эпизодам еще ведется работа, видимо, они останутся пока в общем деле, и за них Максименко будут судить позже», — высказал мнение источник агентства.

Как уже сообщал «Росбалт», на данный момент у ФСБ выстраивается следующая история самой громкой взятки. Один известный адвокат обратился к бывшему сотруднику МВД РФ Евгению Суржикову, которого знал как человека, способного разрешить проблемы с МВД, СК и рядом других ведомств. Юрист сообщил, что его коллеге очень нужна помощь, чтобы получить нужный результат от Следственного комитета.

Встреча состоялась в Новинском пассаже, визитер представился Суржикову адвокатом по имени Олег. Он объяснил, что стоит задача изменить «авторитету» Андрею Кочуйкову (Итальянец) меру пресечения на ту, которая не будет связана с лишением свободы, также есть люди, готовые за это хорошо заплатить. Суржиков обещал все разузнать, после чего направился к другу и бывшему подчиненному Денису Богородецкому, который на момент событий занимал должность замначальника УСБ СК РФ. Последний переадресовал просьбу своему начальнику Ламонову, а тот — Максименко. Дальше по цепочке «спустился» ответ, что услуга будет стоить $500 тыс. Суржиков в том же «Новинском пассаже» озвучил ее «адвокату Олегу», тот сразу согласился. На сбор денег он попросил два дня.

Через пару суток «адвокат» передал Суржикову коробку из-под обуви с $500 тыс. в ресторане «Якитория», расположенном на Тверской улице. Суржиков сразу вручил коробку Богородецкому, тот — Ламоновову, затем деньги были переданы Максименко. Последний отсчитал от этой суммы $100 тыс., которые вернул Ламонову. Эта сумма предназначалась всем посредникам за их услуги.

Позже во взяткодателе Олеге был идентифицирован авторитетный бизнесмен Олег Шейхаметов. Он вместе со Скочем являлся совладельцем сети «Якитория». Шейхаметов добровольно прилетел в Россию из США и написал заявление о даче взятки, в связи с чем был освобожден от уголовной ответственности. Также от нее освободили Суржикова и Богородецкого.