Депутата Госдумы обидело неуважение со стороны сотрудника ГИБДД

Депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин остался весьма недоволен встречей с сотрудником ГИБДД, остановившим его автомобиль.

«В последнее время у нас упал авторитет депутатов Госдумы. Я на себе это испытываю…», - цитирует «Реальное время» выступление Сибагатуллина на совещании депутатов и сенаторов в Казани. Он возмутился тем, что остановивший его лейтенант полиции не обратил внимание на табличку «Госдума» на лобовом стекле.

«Написано «Госдума», а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я говорит, никого не боюсь, в рот смотрит», - заявил парламентарий.

Сибагатуллин напомнил, что при предыдущем главе ГИБДД республики Рифкате Минниханове подобных инцидентов не возникало. Парламентарий также обратил внимание на то, что главу Госсовета республики Фарида Мухаметшина ГИБДД не проверяет.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае из-за нарушившего ПДД депутата пострадал водитель городского автобуса. Мужчина потерял работу и его обязали выплачивать компенсацию пострадавшим в ДТП пассажирам.