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Депутата Госдумы обидело неуважение со стороны сотрудника ГИБДД

21:33 30.10.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин остался весьма недоволен встречей с сотрудником ГИБДД, остановившим его автомобиль.

«В последнее время у нас упал авторитет депутатов Госдумы. Я на себе это испытываю…», - цитирует «Реальное время» выступление Сибагатуллина на совещании депутатов и сенаторов в Казани. Он возмутился тем, что остановивший его лейтенант полиции не обратил внимание на табличку «Госдума» на лобовом стекле.

«Написано «Госдума», а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я говорит, никого не боюсь, в рот смотрит», - заявил парламентарий.

Сибагатуллин напомнил, что при предыдущем главе ГИБДД республики Рифкате Минниханове подобных инцидентов не возникало. Парламентарий также обратил внимание на то, что главу Госсовета республики Фарида Мухаметшина ГИБДД не проверяет.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае из-за нарушившего ПДД депутата пострадал водитель городского автобуса. Мужчина потерял работу и его обязали выплачивать компенсацию пострадавшим в ДТП пассажирам.

  

Темы: Россия, Татарстан, ГИБДД России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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30.10.2017, 22:50
Гость: ----

Какие депутаты и их авторитет у людей - такое к этим депутатам и отношение...
30.10.2017, 22:46
Гость: Гость

Чем меньше человек зависит от государства, тем меньше он его будет уважать. Если я конкретно ничего не имею от государства, то мне плевать, что оно обо мне думает. Если при СССР человек был полностью зависим от государства, то он боялся и слово рявкнуть, а теперь-то чего бояться. Медицины бесплатной нет, образования тоже, квартиры и путевки тоже бесплатно не дают, о карьере я уже даже не вспоминаю. Зачем мне тогда перед ними прогибаться - да имела я их всех ввиду. Мне отец рассказывал, как во времена СССР получали квартиры. Если ты стоишь на очереди, то должен был быть тише воды и ниже травы, иначе тебя быстренько отодвинут в самый конец. Вот некоторые особо бойкие товарищи именно поэтому и не успели квартиры вовремя получить - их отодвинули в конец очереди, и тут СССР вообще развалился. Поэтому как-то даже смешно и странно такое слышать от депутата. Что уже настолько тупой, чтобы не понимать, что у человека попросту нет никакого материального интереса "уважать" власть. А без интереса только на три буквы, по-другому никак - НЕ ЗАСЛУЖИЛИ...
30.10.2017, 22:36
Гость: Вопрос к Председателю Госдумы

Этот депутат все еще депутат?????
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