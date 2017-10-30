Жительница Казани решила засудить школу за преподавание татарского языка

В Казани местная жительница подала иск против кадетской школы-интерната им.Б.К.Кузнецова, в котором требует компенсацию морального вреда за незаконное обучение ее сына татарскому языку.

Истица пытается отсудить у образовательного учреждения один миллион рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Вахитовский районный суд Казани. К делу также привлечено Минобрнауки Татарстана.

В пресс-службе суда агентству рассказали, что первоначально у женщины были претензии к качеству школьного питания, затем – к организации домашнего обучения. После этого она переключилась на татарский язык.

Примечательно, что некоторое время назад в республике началась общественная дискуссия по вопросу преподавания в местных школах родного языка. Родители учеников разделились на два лагеря: одни настаивают на обучении ему, другие – пишут заявления об отказе от уроков. Президент Рустам Минниханов заявил, что татарский язык является в республике государственным, как и русский, и его изучение обязательно.

