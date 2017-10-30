]]> ]]>
Главная В России Новости

Жительница Казани решила засудить школу за преподавание татарского языка

19:45 30.10.2017
Фото с сайта saveyou.ru
Фото с сайта saveyou.ru
Материалы по теме:

В Казани местная жительница подала иск против кадетской школы-интерната им.Б.К.Кузнецова, в котором требует компенсацию морального вреда за незаконное обучение ее сына татарскому языку.

Истица пытается отсудить у образовательного учреждения один миллион рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Вахитовский районный суд Казани. К делу также привлечено Минобрнауки Татарстана.

В пресс-службе суда агентству рассказали, что первоначально у женщины были претензии к качеству школьного питания, затем – к организации домашнего обучения. После этого она переключилась на татарский язык.

Примечательно, что некоторое время назад в республике началась общественная дискуссия по вопросу преподавания в местных школах родного языка. Родители учеников разделились на два лагеря: одни настаивают на обучении ему, другие – пишут заявления об отказе от уроков. Президент Рустам Минниханов заявил, что татарский язык является в республике государственным, как и русский, и его изучение обязательно.
 

Темы: Россия, Татарстан, Школьное образование в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.10.2017, 23:06
Гость: Бабай

Русский и на ровном месте ищет, где бы деньги содрать, не трудясь.
30.10.2017, 22:20
Гость: Настоящий

ну да русский язык для ЭЛИТЫ, крепостной Элиты. Так будет правильно.
30.10.2017, 22:20
Гость: справка

Вы бывший когда-нибудь бывали на международных научных симпозиумах ? Ну , даже если они проходят в Москве, на каком языке делают доклады российские и иностранные ученые ? Правильно, на английском , практически все или почти все.
Азербайджанские ученые тоже прекрасно говорят на английском, смею заверить!
Татарстан, к вашему сведению, имеет достаточно большую научную базу, включающую высшие учебные заведения. Многие татарские вузы переходят на татарский язык без малейшего ущерба для науки. А кто не хочет -имеет прекрасную возможность ехать учиться в Москву и другие российские города.
Кстати, только вчера в интернете было сообщение, что в одном российском медицинском вузе отказались от преподавания на английском языке и предложили студентам (Индия и Шри-Ланка) преподавание на русском. Сразу же более 150 студентов подали заявление на отчисление, часть приняли в соседнем университете с преподаванием на английском. Так что ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.