Россия может сократить свое присутствие в Сирии

Россия может сократить свое военное присутствие в Сирии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои военно-дипломатические источники.

По данным издания, на текущий момент правительственные войска контролируют почти 95% всей территории республики и для финального наступления на позиции боевиков масштабная поддержка со стороны России уже не нужна.

«Если план реализуется, то в Сирии планируется оставить контингент, необходимый для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, подразделения военной полиции и военные советники», - цитирует газета.

План предусматривает сокращение смешанной авиагруппы ВКС на базе Хмеймим, отправку части контингента в места постоянной службы. Однако системы ПВО, которые прикрывают российские объекты, в республике останутся.

Отмечается, что решение пока не принято окончательно. «Подобные решения не анонсируются», - прокомментировал данную информацию изданию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В свою очередь в Министерстве обороны отметили, что планов по сокращению группировки в Сирии нет.

