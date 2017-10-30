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Россия может сократить свое присутствие в Сирии

10:47 30.10.2017
Скриншот с Youtube
Скриншот с Youtube
Сюжет: Сирийский кризис

Россия может сократить свое военное присутствие в Сирии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои военно-дипломатические источники.

По данным издания, на текущий момент правительственные войска контролируют почти 95% всей территории республики и для финального наступления на позиции боевиков масштабная поддержка со стороны России уже не нужна.

«Если план реализуется, то в Сирии планируется оставить контингент, необходимый для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, подразделения военной полиции и военные советники», - цитирует газета.

План предусматривает сокращение смешанной авиагруппы ВКС на базе Хмеймим, отправку части контингента в места постоянной службы. Однако системы ПВО, которые прикрывают российские объекты, в республике останутся.

Отмечается, что решение пока не принято окончательно. «Подобные решения не анонсируются», - прокомментировал данную информацию изданию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В свою очередь в Министерстве обороны отметили, что планов по сокращению группировки в Сирии нет.
 

Темы: Россия, Сирия, Антитеррористические операции в мире, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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30.10.2017, 14:42
Гость: gvozd

бандеровцы пусть валят откуда пришли - в польшу и пендосию.
мы у себя дома.
30.10.2017, 14:37
Гость: Мир дому твоему!

Сирийцы, конечно, должны сами решать свою судьбу. Но куда девать наши военные базы ? Если не станет Асада (а Асад, конечно, не в белом кителе , он однозначно восточный диктатор), могут потребовать от нас убрать военные базы России из Сирии. Мы всю жизнь клеймили американцев за то, что они насаждают в других странах американские военные базы. Но мы, россияне, совсем другое дело. Наши военные базы (только в Сирии аж две) нацелены своими самолетами и ракетами на мир во всем мире. И если кто не согласен, то он раскается! И правительство Сирии должно понимать, что оно держится только на наших базах. И пусть сирийский народ сам решает свою судьбу, а мы посмотрим, как он это делает.
30.10.2017, 14:36
Гость: для gvozd

Повторяете пропагандистские глупости ? Вторжение в Афганистан тоже сначала подавалось как "восстание афганского народа", который, якобы, просил СССР о поддержке. Позже выяснилось, что штурм дворца Амина осуществлял вовсе не афганский народ , а советский спецназ. А обращение Б.Кармаля к СССР прозвучало вовсе не из Афганистана, а из Баку.
Тогда в ход пошел запасной вариант. Вторжение оправдывалось впоследствии тем, что если бы наши не вошли в Афган, то там бы уже были "английские парашютисты". Уж и не знаю, почему именно "парашютисты", видимо имелись в виду войска ненавистного НАТО!
Теперь вот пугаете "исламскими джихадистами".
То есть, мы с вами лучше знаем, что нужно сирийскому народу ? И будем бороться за их счастье даже против их воли !
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