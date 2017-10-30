Россия обсуждает с Украиной внесудебное урегулирование долга

Замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что российская сторона обсуждает через посредников внесудебное урегулирование долга с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«С Украиной напрямую общения нет. Есть коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты», — сказал Сторчак.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская сторона открыта к переговорам с украинскими коллегами, основное условие - возврат долга в полном объеме. Напомним, размер долга составляет 3 миллиарда долларов.

Силуанов также выразил уверенность в том, что предложения по выполнению обязанностей украинской стороной будут найдены.

Президент РФ Владимир Путин и бывший президент Украины Виктор Янукович в декабре 2013 года договорились о предоставлении Киеву кредита на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Долг был оформлен в виде еврооблигаций по английскому праву. Облигации на $3 млрд в рамках программы были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены РФ. Однако в декабре 2015 года кабмин Украины ввел мораторий на выплату долга России, мотивировав это тем, что РФ отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами.

За день до этого совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. В феврале 2016 года Москва обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании с Киева долга. Российская сторона неоднократно предлагала украинской решить вопрос путем переговоров, но этого так и не произошло из-за того, что Киев не признает долг суверенным.