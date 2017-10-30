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Россия обсуждает с Украиной внесудебное урегулирование долга

11:57 30.10.2017
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин

Замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что российская сторона обсуждает через посредников внесудебное урегулирование долга с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«С Украиной напрямую общения нет. Есть коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты», — сказал Сторчак.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская сторона открыта к переговорам с украинскими коллегами, основное условие - возврат долга в полном объеме. Напомним, размер долга составляет 3 миллиарда долларов.

Силуанов также выразил уверенность в том, что предложения по выполнению обязанностей украинской стороной будут найдены.

Президент РФ Владимир Путин и бывший президент Украины Виктор Янукович в декабре 2013 года договорились о предоставлении Киеву кредита на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Долг был оформлен в виде еврооблигаций по английскому праву. Облигации на $3 млрд в рамках программы были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены РФ. Однако в декабре 2015 года кабмин Украины ввел мораторий на выплату долга России, мотивировав это тем, что РФ отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами.

За день до этого совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. В феврале 2016 года Москва обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании с Киева долга. Российская сторона неоднократно предлагала украинской решить вопрос путем переговоров, но этого так и не произошло из-за того, что Киев не признает долг суверенным.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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30.10.2017, 19:34
Гость: оплатила бы сперва оттяпанные Юг и Восток...

Хоть Крыма хапок, хоть Донбасса откол
Уж всяко трёхлярдовый "долг" превзошёл!
Куда в этом смысле крупнее должнице,
Пусть роль "кредиторши" Москве и не снится!
30.10.2017, 19:12
Гость: Изя

Настоящий, истинный источник фашизма на этой планете - либерализм... Думайте, соображайте... и будет вам счастье.
30.10.2017, 19:11
Гость: Изя

Конечно не так. Не хотели отдавать три ярда, отдадите пять. А вы думали, что в сказку попали? Ах да... забыл про кредиты МВФ... вы в курсах, сколько отдадите им? И никаких переговоров они не потерпят, сдадут на мясокомбинат всю "страну"...
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