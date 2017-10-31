Полный «пучдемон» по-каталонски

Толковый словарь русского языка вполне может быть пополнен новым термином «пучдемон»

Это заимствованное из каталонского слово в русском языке обозначало бы человека, который буквально с «революционным» задором приступает к какому-либо делу, агитирует всех последовать его примеру, а в самый ответственный момент прячется «в кусты», параллельно заявляя, что его неправильно поняли. Или добавляет, что с реализацией плана нужно повременить.

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Откровенно говоря, и в нашей стране таких «пучдемонов» хватает, когда говорится «А» и уже готово к произнесению «Б», но в итоге начинаются витиеватые объяснения, что, дескать, не время сейчас шагать дальше, нужно подождать, и что «А» - это уже было слишком смело и даже неоправданно.

В общем, «пучдемоны» - это люди, которые с огнём в глазах и напряжёнными мускулами хватают шахматную фигуру с доски, решительно двигают её на другую клетку, но потом, потупив взор, возвращают назад, несмотря на то, что нарушили важное шахматное правило: взялся – ходи!

Ближе к делу.

Накануне каталонский парламент удивил в первую очередь самих каталонцев. Причём как тех, которые на референдуме ранее проголосовали за независимость от Испании, так и тех, кто отвергал самую идею такого референдума.

Дело в том, что каталонское законодательное собрание в течение всего лишь нескольких суток приняло два взаимно обратных решения. Сначала большинство парламентариев в Барселоне проголосовали за принятие декларации независимости.

Буквально тут же глава Каталонии Карлес Пучдемон вышел за трибуну и объявил, что действие этого решения нужно немедленно приостановить, чтобы «начать диалог с Мадридом». А пока ездил для «диалога» в Мадрид, каталонские парламентарии, видимо, пересмотрев кадры с действиями заезжей испанской полиции, уже готовились принять решение о самороспуске.

Обращает на себя внимание тот факт, что депутаты распустили свой собственный парламент по указке из Мадрида, хотя сами же проголосовали за суверенитет от королевства. Вот так логика. Вот так коллективный «пучдемон».

Как эти меры объясняют сами каталонские депутаты, которые могли бы получить Нобелевку за «железобетонную логику», если бы такая премия вручалась? Объяснение выглядит примерно так: мы учитываем балканский опыт и не хотим повторения кровавых ошибок, допущенных при распаде Югославии. Мы хотим мирно разойтись с Мадридом, да так, что он сам нас в итоге отпустит...

В качестве примера приводится такое событие более чем четвертьвековой давности как референдум в Словении. Несколько слов о том балканском плебисците, который стал первой ласточкой развала Югославии.

Так называемая Демократическая оппозиция Словении инициировала проведение референдума. Состоялся он в декабре 1990 года по решению местного парламента. Вопрос тогда был один и звучал так: «Должна ли Республика Словения стать независимым и суверенным государством?»

«Да» на него ответили 88,5% жителей республики СФРЮ, «нет» - 4%.

Далее словенская Скупщина приняла решение такого характера: результаты референдума временно «заморозить» для осуществления переговорного процесса с Белградом. Важно отметить, что тогда на стороне словенцев была сама югославская конституция, в которой прописывалось право республик на самоопределение. В итоге Словения действительно стала независимым государством фактически бескровно – чего нельзя сказать о последующем дроблении Балканской державы по имени Югославия.

Вот только в каталонском парламенте при упоминании Словении стараются обойти вниманием важную деталь: если под Югославию изначально был заложен заряд для возможного распада (тот самый пункт конституции по самоопределению), то в «демократической» Испании с референдумами «проблемка». Нет в основном испанском законе и намёка на то, что Мадрид может кого-то отпустить, если тому очень уж с суверенитетом приспичит.

А потому логика Мадрида предельно проста: Мы не собираемся нарушать конституцию. Никакого признания независимости – раз, роспуск каталонского парламента – два, досрочные выборы в этот самый парламент – три, введение прямого правления испанского правительства в Каталонии – четыре.

Вот и умойтесь, господа «пучдемоны» в Каталонии. Взяли с доски фигуру, но с ходом так и не решились, а потому всё просто – получите, распишитесь. И ведь расписались... Сами себя в отставку и отправили...

На этом Мадрид не остановился. Испанская генпрокуратура подала в отношении Карлеса Пучдемона и других каталонских «рэвольюцьонэров» иски. Все члены так называемого женералитета Каталонии обвиняются в подстрекательстве к мятежу, посягательствах на конституцию, восстании против государственной власти и хищении бюджетных средств.

И теперь, по «гуманным» испанским законам, всем «товарищам» из барселонского женералитета грозит реальный срок вплоть до 30 лет. Обращает на себя внимание, что генпрокурор Испании даже не собирается задействовать полицию для ареста Пучдемона и его нерешительных соратников.

По словам руководителя Генпрокуратуры Испании, члены правительства Каталонии должны сами явиться для сдачи властям. Пусть сами сушат сухари, так получается?..

Ситуация для каталонской политической верхушки убийственная. Сами себя загнали в угол, несмотря на то, что изначально её (верхушку) поддерживали миллионы каталонцев. И если уж ссылаться на какой-либо югославский «опыт», то в Барселоне вполне могли бы вспомнить решение международной спецкомиссии, которая признала «правомерность» отделения Косово от Сербии на фоне наличия сербских конституционных запретов. Ведь тогда на Западе заявили, что нужно признать независимость Косово из-за опасности для албанского населения со стороны Белграда (и лично Милошевича).

А если прокрутить кадры с тем, как испанская полиция молотила ногами и дубинками каталонцев во время и после референдума, как поливала их слезоточивым газом и резиновыми пулями, то разве комиссия не нашла бы здесь опасности в отношении каталонцев со стороны Мадрида? Вряд ли нашла бы... Но шанс на «косовскую» отсылку у Пучдемона был, учитывая двойные стандарты, активно практикуемые в современной Европе.

Сейчас шансов практически нет. Если раньше Каталония собиралась вводить чуть ли не параллельную экономику с развитым использованием криптовалют, то теперь все эти пучдемоновские инициативы выглядит большим пузырём, который не просто лопнул, но и оставил после себя ещё и откровенно неприятный запах.

Каталонцев попросту кинули. А сами жители Барселоны и окрестностей уже начали говорить о том, что нынешний женералитет был коллективной подсадной уткой Мадрида, чтобы раз и навсегда лишить Каталонию автономного статуса.